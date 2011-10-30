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۸ آبان ۱۳۹۰، ۹:۱۱

جام ملت‌های آفریقا قرعه‌کشی شد/ لیبی در دیدار افتتاحیه به میدان می‌رود

جام ملت‌های آفریقا قرعه‌کشی شد/ لیبی در دیدار افتتاحیه به میدان می‌رود

رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا در سال 2012 قرعه کشی شد که طی آن تیم لیبی در دیدار افتتاحیه با تیم گینه استوایی دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام ملت‌های آفریقا در حالی در سال 2012 به میزبانی گابن و گینه استوایی برگزار می شود که مصر، قهرمان دوره قبلی این رقابت‌ها موفق به صعود به دور پایانی نشده است. لیبی هم که به تازگی تحولات سیاسی را پشت سر گذاشته و دوران تازه‌ای را آغاز کرده در دیدار افتتاحیه با گینه استوایی دیدار خواهد کرد.

گروه بندی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا به شرح زیر است:
گروه A:
گینه استوایی، لیبی، سنگال و زامبیا

گروه B:
ساحل عاج، سودان، بورکینافاسو و آنگولا

گروه C:
گابن، نیجر، مراکش و تونس

گروه D:
غنا، بوتسوانا، مالی و گینه

جام ملت‌های آفریقا 2012 از تاریخ 21 ژانویه تا 12 فوریه (اول تا 23 بهمن 1390) به میزبانی مشترک گابن و گینه استوایی برگزار می شود.

کد مطلب 1446916

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