گلستان رتبه 6 مسکن مهر کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرهام جانفشان صبح یکشنبه در جمع اعضای کارگروه مسکن و شهرسازی استان گلستان افزود: در آخرین اعلام وزارت مسکن و شهرسازی، استان رتبه ششم را به خود اختصاص داده که در شهرهای بالای 25 هزار نفر در رده 12 و در شهرهای زیر 25 هزار نفر چهارم بوده و در مجموع شهرها رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی گلستان گفت: تا پایان سال 1390 تمام شهرهای این استان دارای طرح جامع خواهند شد.



وی با بیان اینکه از اقدامات این نهاد تصویب طرح جامع برای تمام شهرهای استان بوده است، اظهار داشت: تنها دو شهر گرگان و گنبدکاووس از طرح جامع برخوردار بوده‎اند و ما موفق شدیم در شهرهای آزادشهر، بندرترکمن و علی‎آبادکتول طرح جامع تفصیلی شهرها را مصوب و به تصویب شورای عالی معماری شهرسازی برسانیم.



وی افزود: برای باقی شهرهای استان نیز تا پایان سال این طرح مصوب می شود تا شاهد رشد توسعه شهری در این استان باشیم.



جانفشان در خصوص انعقاد قرار داد با انبوه‎سازان مسکن مهر در گلستان گفت: در سطح کشور برای مسکن مهر قراردادی با متری 310 با انبوه‎سازان انعقاد شده که برخی از هزینه ها مانند انشعابات، نظام مهندسی، هزینه تفکیک اراضی و آزمایشگاه مصالح در نظر گرفته نشده است.



وی گفت: اما در این استان تمام هزینه‎ها به صورت یک پکیج در آمده و مسئولیت آن بر عهده انبوه‎ساز قرار گرفته برای همین این رقم در گلستان متری 340 هزار تومان منعقد شده است.



وی بیان داشت: همچنین در همه طرح‎های مسکن مهر فضایی نیز برای آموزش و مسجد در نظر گرفته شده است تا این مجتمع‎ها از شرایطی خوبی برخوردار باشند.