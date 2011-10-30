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۸ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۲

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی "پیوند نور" در رباط کریم

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی "پیوند نور" در رباط کریم

رباط کریم - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته خوشنویسی و سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) نمایشگاه خوشنویسی "پیوند نور" در مجتمع فرهنگی هنری شهر جدید پرند از هشتم تا 12 آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف ارج نهادن به تلاش و کوشش هنرمندان و کشف استعدادهای بالقوه هنری و آشنایی جوانان و نوجوانان با هنر خوشنویسی و ارتقا سطح علمی و آگاهی آحاد مردم در شهرستان رباط کریم برگزار می شود.

آثار ارائه شده در این نمایشگاه شامل 40 اثر خوشنویسی از استادان انجمن خوشنویسان شهرستان های رباط کریم و بهارستان است که برای بازدید عموم مردم دایر است.

علاقمندان می توانند جهت بازدید از ساعت 9 صبح تا 18 به نشانی رباط کریم – شهر جدید پرند – خیابان ستاره – میدان بهشت – مجتمع فرهنگی هنری پرند مراجعه کنند.

کد مطلب 1446921

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