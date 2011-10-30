برگزاری نمایشگاه خوشنویسی "پیوند نور" در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف ارج نهادن به تلاش و کوشش هنرمندان و کشف استعدادهای بالقوه هنری و آشنایی جوانان و نوجوانان با هنر خوشنویسی و ارتقا سطح علمی و آگاهی آحاد مردم در شهرستان رباط کریم برگزار می شود.

آثار ارائه شده در این نمایشگاه شامل 40 اثر خوشنویسی از استادان انجمن خوشنویسان شهرستان های رباط کریم و بهارستان است که برای بازدید عموم مردم دایر است.

علاقمندان می توانند جهت بازدید از ساعت 9 صبح تا 18 به نشانی رباط کریم – شهر جدید پرند – خیابان ستاره – میدان بهشت – مجتمع فرهنگی هنری پرند مراجعه کنند.