۳۰شکارچی متخلف در شهرستان کهگیلویه دستگیر شدند

سید قدرت علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این افراد ۱۵قبضه اسحله مجاز و غیرمجاز و چهار لاشه کل و بز کوهی نیز کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: این متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی شهرستان معرفی شدند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کهگیلویه از صدور حدود ۷۰پروانه شکار از سوی این اداره در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: فصل شکار آزاد در این شهرستان از اول آبان تا۱۵بهمن ماه است.

وی هزینه صدور پروانه شکار را ۴۰۰هزار ریال عنوان کرد و بیان داشت: هر شکارچی دریک نوبت شکار در روزهای پنجشنبه و جمعه مجاز به شکار چهار قطعه "کبک" و "تیهو" با سلاح ساچمه زنی است.

علی پور یادآور شد: مناطق تپه ماهوری دهدشت، "قلعه رئیسی"، کوههای "نیر" ،"سیاه" و"سفید" از جمله مناطق شکار آزاد در شهرستان کهگیلویه محسوب می شوند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کهگیلویه بیان کرد: "دنا"، "خامین"، "خائیز"، "سولک"، "دیل"، "خرم ناز"، "سیوک نرماب" مناطق شکار ممنوع در استان هستند.

وی افزود: این اداره دارای سه پاسگاه محیط بانی در محدوده کوه خائیز است و جمعیت "کل" و"بز" دراین زیستگاه حفاظت شده رشد مطلوبی داشته است.