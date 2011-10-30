نرجس امام قلی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: سطح مسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی آسیا بسیار بالا بود، به طوریکه اکثر تیم‌های مطرح این قاره با بهترین نفرات خود راهی این رقابت‌ها شده بودند.

وی افزود: تیم‌ها با ترکیب کاملی راهی مسابقات کویت شده بودند، چرا که به نظرم آنها این میدان را جای خوبی برای محک زدن ورزشکاران خود در فاصله 2 ماه تا برگزاری مسابقات قهرمانی آسیای قطر دیدند.

بانوی تیرانداز کشورمان بیان کرد: من برای کسب سهمیه المپیک خودم را آماده می کنم و در تمام اردوها هم برای رسیدن به این هدف تلاش کرده‌ام.

وی در مورد اینکه "با کسب مدال انفرادی مسابقات کویت آیا به کسب سهمیه المپیک و تکرار این مدال در رقابت‌های آسیایی قطر امید دارید؟"، گفت: نمی توانم تنها با احتساب این مدال چنین پیش بینی از نتیجه رقابت‌های آینده داشته باشم. مطمئنا سطح مسابقات قهرمانی آسیا در قطر بسیار بالاست.

امام قلی نژاد در خصوص اینکه تیراندازان چه کمبودهایی دارند هم گفت: ما مدتی از لحاظ امکانات مانند فشنگ مشکل داشتیم الان بهتر شده اما فشنگ‌های ما برای تمرین تنها تا دو ماه آینده یعنی مسابقات قهرمانی آسیا دز قطر کافی است و تا اردوی نهایی تمام می شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در مورد اینکه "آیا این روزها بابت حضور در اردوها حقوق می گیری یا نه؟"، گفت: تقریبا 3 تا 4 ماه است حقوق نگرفته ام. حقوق گرفتن مهم نیست به حدی هیجان رفتن به المپیک را دارم که تنها به این مسئله فکر کرده و تمرکزم برای گرفتن سهمیه المپیک در قطر است.

مسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیا در کویت پنجم آبان ماه با کسب 17 مدال و عنوان سومی برای کشورمان به پایان رسید.