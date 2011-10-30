اتهام ترور سفیر عربستان اقدامی برای تفرقه بین مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه می نویسد: اتهام ترور عادل الجبیر از سوی ایران در واقع یاد آور اتهامی است که آمریکا در زمینه تولید تسلیحات کشتار جمعی در سال 2003 به عراق وارد کرد و به این بهانه تهاجم نظامی به این کشور را توجیه کرد.

المستقبل العربی بر این باور است که آمریکا بر آن است تا با این اتهام علیه ایران زمینه های تفرقه بین شعیان و سنی ها را فراهم آورد.

در ادامه این مطلب آمده است: با سناریو ترور سفیر عربستان ایالات متحده می کوشد تا از یک طرف پشتوانه نیروهای مقاومت همچون حزب الله را از بین برده و در نهایت سوریه را منزوی کند و از سوی دیگر عربستان سعودی را از موج بیداری اسلامی برهاند.

اوایل ماه اکتیر آمریکا دو تبعه ایرانی را متهم به توطئه برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن کرد. ایالات متحده تاکنون شواهد محکمه پسندی برای اثبات این ادعا ارائه نداده است.