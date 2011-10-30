همایش آموزش در ایران 1404 آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش آموزش در ایران 1404 صبح امروز یکشنبه به همت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالن همایش های رازی در تهران آغاز به کار کرد.

در این همایش دو روزه مقالات کارشناسان و اساتید دانشگاه درباره نقش آموزش در ایران 1404 مطرح می شود.

بنا بر این گزارش در اولین روز این همایش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش سخنرانی خواهند کرد.

همچنین بعد از ظهر امروز کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این همایش شرکت خواهد کرد و طی سخنانی به اهمیت آموزش در سند چشم انداز خواهد پرداخت.

بنا بر این گزارش در روز دوم همایش که دوشنبه نهم آبان ماه برگزار می شود سید عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما درباره نقش رسانه و آموزش در افق چشم انداز سخنرانی خواهد کرد.

محمد رضا مخبر دزفولی دبیر شورای انقلاب فرهنگی، نسرین سلطانخواه معاون رئیس جمهور و علیرضا مرندی از دیگر سخنرانان همایش آموزش در ایران 1404 هستند.

مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگستان علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه تهران از مشارکت کنندگان در برگزاری اولین همایش آموزش در ایران 1404 هستند.