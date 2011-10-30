200 میلیارد به طرح های فرهنگی کرمانشاه اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی از اختصاص 200 میلیارد ریال اعتبار به طرح ها و پروژه های فرهنگی استان در سفر مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: با این اعتبار، به مهم ترین نیازهای اساسی استان در حوزه فرهنگ پاسخ داده می شود.

آفتابی تصریح کرد: اعتبار 200 میلیارد ریالی اختصاص یافته برای طرح های فرهنگی استان شامل احداث چهار مجتمع فرهنگی در گواور، سرپل ذهاب، بیستون و کرمانشاه، احداث یک نگارخانه در کرمانشاه، تاسیس 100 کانون فرهنگی هنری مساجد، احداث کتابخانه مرکزی اسلام آباد غرب، احداث کتابخانه های روستایی و اختصاص 10 میلیارد ریال جهت کتابخانه امیر کبیر کرمانشاه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه انجام این پروژه ها از نظر نیازهای فرهنگی یک تحول اساسی در استان ایجاد می کند، افزود: اختصاص این اعتبار و اجرای پروژه ها با همت و عزم جدی مسئولان استان، بسیار سریع به نتیجه می رسد.

وی در پایان تاکید کرد: علاوه بر این اعتبار، اعتبارات بسیار خوبی نیز در سفر سوم رئیس جمهور به استان اختصاص پیدا کرده که نوید آینده بسیار خوبی برای بخش فرهنگ استان را می دهد.

