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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

حجت الاسلام آفتابی:

200 میلیارد به طرح های فرهنگی کرمانشاه اختصاص یافت

200 میلیارد به طرح های فرهنگی کرمانشاه اختصاص یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر:‌ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، 200 میلیارد ریال به طرح های فرهنگی استان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی از اختصاص 200 میلیارد ریال اعتبار به طرح ها و پروژه های فرهنگی استان در سفر مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: با این اعتبار، به مهم ترین نیازهای اساسی استان در حوزه فرهنگ پاسخ داده می شود.

آفتابی تصریح کرد: اعتبار 200 میلیارد ریالی اختصاص یافته برای طرح های فرهنگی استان شامل احداث چهار مجتمع فرهنگی در گواور، سرپل ذهاب، بیستون و کرمانشاه، احداث یک نگارخانه در کرمانشاه، تاسیس 100 کانون فرهنگی هنری مساجد، احداث کتابخانه مرکزی اسلام آباد غرب، احداث کتابخانه های روستایی و اختصاص 10 میلیارد ریال جهت کتابخانه امیر کبیر کرمانشاه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه انجام این پروژه ها از نظر نیازهای فرهنگی یک تحول اساسی در استان ایجاد می کند، افزود: اختصاص این اعتبار و اجرای پروژه ها با همت و عزم جدی مسئولان استان، بسیار سریع به نتیجه می رسد.

وی در پایان تاکید کرد: علاوه بر این اعتبار، اعتبارات بسیار خوبی نیز در سفر سوم رئیس جمهور به استان اختصاص پیدا کرده که نوید آینده بسیار خوبی برای بخش فرهنگ استان را می دهد.
 

کد مطلب 1446929

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