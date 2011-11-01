دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت صنعت دارویی کشور اشاره کرد و افزود: در زمینه تولید دارو پیشرفتهای زیادی داشته ایم به طوریکه در حال حاضر 96 درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود.

وی با اعلام اینکه 60 تا 70 درصد مواد اولیه 96 درصد داروهای تولید کشور در داخل تامین می شود، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم در صنعت دارویی به خودکفایی و استقلال برسیم می بایست دو گام دیگر برداریم.

وزیر بهداشت، گام اول را تامین مقدار بیشتری از مواد اولیه 96 درصد داروهای تولید داخل دانست و افزود: در گام دوم باید به سمت تولید حداکثری در زمینه 4 درصد داروهای وارداتی حرکت کنیم.

دستجردی با اشاره به 2500 میلیارد تومان چرخه صنعت دارویی کشور، گفت: حدود 30 تا 35 درصد از این اعتبار سهم 4 درصد داروهای وارداتی است که دارای فناوری بالا بوده و تنها توسط چند شرکت دارویی چندملیتی در دنیا تولید می شود که تعدادشان کمتر از پنج شرکت است.

وی با تاکید بر حمایتهایی که در دو سال گذشته در زمینه تولید داروهای با فناوری بالا در کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: این حمایتها باعث شده تا بتوانیم تعدادی از این قبیل داروها را وارد بازار دارویی کشور کنیم.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه حدود 12 قلم از داروهای بیوتکنولوژی در مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارند و بزودی وارد بازار دارویی کشور می شوند، افزود: ایران در زمینه تولید داروهای بیوتکنولوژی، اولین کشور منطقه و پنجمین کشور آسیا بعد از چین، هند، کره جنوبی و ژاپن است.

دستجردی اظهارداشت: البته با برنامه ریزی که انجام داده ایم می خواهیم ظرف پنج سال آینده به چهارمین کشور آسیا تبدیل شویم. ضمن اینکه در حال حاضر نیز جزو 12 کشور دنیا هستیم که داروهای بیوتکنولوژی تولید می کند.

وی با اعلام اینکه برای تولید مواد اولیه داروهای با فناوری بالا می بایست تلاش بیشتری صورت گیرد، افزود: هم اکنون حدود 10 قلم دارو به عنوان طرحهای کلان مورد حمایت قرار گرفته اند و 3 تا 4 قلم از آنها نیز آماده ورود به بازار دارویی کشور است و مابقی نیز ظرف 6 ماه اول سال آینده وارد می شوند.

وزیر بهداشت با تاکید بر کارآزمایی بالینی تمامی داروهای تولیدی، تصریح کرد: با انجام کارآزمایی بالینی می خواهیم به بیمار و پزشک این اطمینان را بدهیم که مصرف این داروها هیچ مشکلی ندارد.

دستجردی به حمایت وزارت بهداشت از تولید 15 قلم داروی دیگر به عنوان داروهای مورد حمایت اشاره کرد و افزود: گزارشها و اظهاراتی که عنوان می شود، نشان می دهد در هیچ زمانی به اندازه این دوره وزارت بهداشت با این شدت و کیفیت از تولید دارو در داخل حمایت نشده است.

وزیر بهداشت همچنین در ادامه به سیاستهای حمایتی این وزارتخانه از تولید داروهای بیوتکنولوژی در داخل اشاره کرد و گفت: ما وظیفه داریم علاوه بر حمایت از تولید داخلی، زمینه رقابت را فراهم کنیم که منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت شود. چون برخی داروها مثل داروی ام اس خیلی گران هستند و بعضا یک بیمار در یک ماه چند صدهزار یا چند میلیون هزینه می کند که از توان او خارج است.

دستجردی در ارتباط با نحوه حمایت وزارت بهداشت از شرکتهای تولید داروهای بیوتکنولوژی در کشور، اظهارداشت: شرکتهایی که در زمینه تولید این قبیل داروها سرمایه گذاری کرده اند، برای اینکه دچار ضعف و ضرر نشوند دستورالعملی به امضای بنده از طریق رئیس سازمان غذا و دارو ابلاغ شده است که بر اساس آن هر داروی بیوتکنولوژی که در داخل تولید می شود به مدت 3 تا 5 سال در انحصار شرکت تولید کننده باشد تا بتواند هزینه ها را جبران کند و به سودآوری برسد.

وی در همین زمینه افزود: بعد از این مدت اگر شرکتهای دیگری وارد فاز تولید همان دارو شدند با برنامه زمان بندی شده اجازه می دهیم 10 تا 20 درصد سهم تولید آن دارو را داشته باشند تا از این طریق بتوانیم بازار رقابت در داخل را فراهم کنیم. چون معتقدیم انحصار طولانی مدت، کیفیت را پایین می آورد و قیمت را بالا می برد.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در مسائل مربوط به دارو باید مراقب باشیم به نام تولید داخل سر مردم کلاه گذاشته نشود، تصریح کرد: برهمین اساس بایستی روند تولید داروهای بیوتکنولوژی در داخل برای متخصصین وزارت بهداشت مسجل شود و کیفیت دارو به گونه ای باشد که بیماران و پزشکان رضایت داشته باشند.

دستجردی تاکید کرد: اگر دارویی برای اولین بار وارد بازار دارویی کشور می شود می بایست کارآزمایی بالینی آن انجام شده باشد و دارویی که این روند را طی نکرده باشد، تولید آن را به بعد از انجام کارآزمایی موکول می کنیم.