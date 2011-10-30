758 پروانه اشتغال مهندسی در گلستان صادر شد

پرهام جانفشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، 14 پروانه اشتغال بکار در مقطع معماری تجربی بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین 63 پروانه در مقطع کاردانی، 5 پروانه در مقطع حقوقی و 78 پروانه حقوقی (نظام مهندسی ) بوده است.

جانفشان گفت: 598 پروانه حقیقی (نظام مهندسی ) و نظام فنی روستایی نیز 26 پروانه در مقطع کاردانی و 22 پروانه در مقطع کارشناسی صادر شد.

رئیس اداره مسکن و شهرسازی گنبد نیز گفت: مقرر شد ادارات امور زیر بنایی (آب ، برق ، گاز ومخابرات ) توسط پیمانکاران خود نسبت به دریافت مجوز حفاری از شهرداری گنبد، به عنایت توافق نامه مسکن و شهرسازی و شهرداری، ظرف مدت یک هفته اقدام کنند و شرکت های تعاونی مسکن مهر هم نیز نسبت به ثبت نام متقاضیان مسکن مهر خود در خصوص امور زیربنائی (تلفن ، آب ، گاز ) حداکثر ظرف هفته آینده اقدام کنند.

محمد آشوری ادامه داد. نماینده پیمانکاران سایت کاج نسبت به مراجعه به اداره برق در خصوص پرداخت هزینه انشعاب برق حداقل 30 درصد از متقاضیان خود اقدام و هماهنگی لازم را با آن اداره محترم انجام دهند و از نتیجه اقدامات اداره مسکن و شهرسازی را مطلع کنند.

وی در ادامه گفت: شرکت های تعاونی مسکن مهر نسبت به واریز هزینه انشعاب برق حداقل 10درصد از متقاضیان خود حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام و از نتیجه اقدامات اداره مسکن و شهرسازی را مطلع کنند.



رئیس اداره مسکن وشهرسازی گنبد ادامه داد. مقرر شده جلسه ای داخلی در خصوص حل مسئله نظارت نظام مهندسی بر سایتهای پیر حاجی در محل مسکن و شهرسازی برگزار شود.

آشوری در پایان گفت : مسکن و شهرسازی نسبت به پیگیری هزینه های تفکیک و انتقال سند واحد های مسکن مهر اقدام کند و پیگیری آن در جلسه شورای مسکن استان انجام پذیرد.