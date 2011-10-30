به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم مسابقات بوندس‌لیگای آلمان روز گذشته با برگزاری پنج دیدار ادامه پیدا کرد و طی آن تیم‌های بایرن مونیخ، مونشن گلادباخ، هرتابرلین و وردربرمن مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

بایرن که هفته گذشته درعین ناباوری مغلوب هانوفر شده بود روز گذشته با پیروزی 4 بر صفر مقابل نورنبرگ بار دیگر قدرت خود را به رخ حریفان کشید. "ماریو گومز"، ستاره باواریایی‌ها در این دیدار 2 گل تیمش را به ثمر رساند.

در دیگر دیدار شب گذشته دورتموند در زمین اشتوتگارت به تساوی یک بر یک رضایت داد و با توجه به پیروزی سه بر یک شالکه مقابل هوفنهایم به رده سوم جدول سقوط کرد.

در یکی دیگر از دیدارهای هفته یازدهم بوندس‌لیگا ولفسبورگ در زمین خود مقابل هرتابرلین تن به شکست 3 بر 2 داد. در این بازی اشکان دژآگه مهاجم ایرانی ولفسبورگ 90 دقیقه در زمین حضور داشت و یک پاس گل هم داد.

- نتایج کامل دیدارهای روز گذشته به شرح زیر است:

* بایرن مونیخ 4 - نورنبرگ صفر

گل‌ها: ماریو گومز (2 و 68)، باستین شواین اشتایگر (19) و فرانک ریبری (39)

* مونشن گلادباخ 2 - هانوفر یک

گل‌ها: مارکو رئوس (21 و 50) برای گلادباخ و امانوئل پوگاتتز (26) برای هانوفر

* شالکه 3 - هوفنهایم یک

گل‌ها: رائول گونزالز (28)، کلاوس یان هونتلار (73 - پنالتی و 76) برای شالکه و ایبچوویچ (63) برای هوفنهایم

* اشتوتگارت یک - دورتموند یک

گل‌ها: سردار تاسکی (22) برای اشتوتگارت و لوکاژ پیشچک (45) برای دورتموند

* ولفسبورگ 2 - هرتابرلین 3

گل‌ها: ماریو ماندزوکیچ (31) و مارسل شافر (84) برای ولفسبورگ و رافائل (27)، پیر میشل لاسوگا (85) و لوان کوبیاشویلی (37 - پنالتی) برای هرتابرلین

* ماینتس یک - وردربرمن 3

گل‌ها: نیکو بونگرت (23) برای ماینتس و کلودیو پیزارو (29)، آرون هانت (47) و سباستین پرودل (78) برای وردربرمن

امشب در ادامه این رقابت‌ها دو دیدار دیگر برگزار می شود که طی آنها کلن میزبان آوگسبورگ خواهد بود و کایزرسلاترن به مصاف هامبورگ می رود.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 25 امتیاز

2- شالکه 21 امتیاز

3- دورتموند 20 امتیاز - تفاضل گل 13+

4- وردربرمن 20 امتیاز - تفاضل 6+

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16- آوگسبورگ 8 امتیاز - تفاضل گل 9-

17- هامبورگ 8 امتیاز - تفاضل گل 10-

18- فرایبورگ 7 امتیاز