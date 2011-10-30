12میلیارد متر مکعب گاز در پالایشگاه فجر جم تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم اسلامی با بیان اینکه طی این مدت 12.3 میلیارد مترمکعب مجموع خوارکهای این پالایشگاه بوده است، افزود: از این میزان خوراک تامین شده 2.35 میلیارد متر مکعب از حوزه گازی نار و 9.68 میلیارد متر مکعب از حوزه گازی کنگان تامین شده است .

وی به نصب خط هدر 12 اینچ و اتصالات 10 اینچ در تعمیرات اساسی در هشت واحد شیرین سازی اشاره کرد و اظهارداشت: با بهره برداری از این خط رکورد جدید در میزان خوراک پالایشگاه به دست خواهد آمد.

مدیر عامل شرکت پالایش گاز فجر جم گفت: امیدواریم در سال جاری تداوم تامین خوراک از حوزه گازی نار همانند سال قبل که چهار دستگاه کمپرسور تقویت فشار در سرویس قرار می گرفت، برقرار باشد و از طرفی پیمانکار نصاب خط 42 اینچ گاز ترش دریافتی از فازهای شش، هفت و هشت پارس جنوبی موفق به رفع نواقص و تحویل پروژه خط 42 اینچ شود .