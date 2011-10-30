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۸ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۵

آخوند نوریزاد:

تکیه بر الگوهای دنیوی مشکل جوانان است

تکیه بر الگوهای دنیوی مشکل جوانان است

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: امام جمعه اهل سنت گنبد کاووس، مشکل زندگی جوانان امروز را عدم انتخاب درست الگو و تکیه کردن بر الگوهای دنیایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند عبدالاسط نوریزاد صبح یکشنبه در دیدار با جمعی از جوانان افزود: تکیه کردن جوانان بر الگوهای دنیایی و پوشالی بحران هویت را برای جوانان ما به دنبال دارد.

امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس گفت: سیره زندگی پیامبر اکرم(ص) پر از برخوردهای عالمانه است و سیره عملی ایشان بهترین مصداق قسط و عدل است.
 
وی افزود: جایگاه و شأن پیامبر اکرم(ص) بالاتر ازهمه است، زیرا خداوند متعال در وصف پیامبر اکرم(ص) آیه «و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین» را نازل ‌فرمود و از ایشان به عنوان اسوه حسنه نام برده اند.

وی اظهار کرد: واژه "رحمت" بیانگر گستردگی رسالت پیامبر اکرم(ص) و جهان شمول بودن آن است و اگر کسی خواهان بهشت باشد باید تابع دستورات خداوند و رسولش باشد.

آخوند نوریزاد با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) هدایتگر انسان‌ها درهمه زمان‌ها و نسل‌ها به سوی سعادت بوده است، افزود: پیامبر اکرم (ص) در انجام رسالت خویش متحمل سختی های زیادی شدند، اما لحظه ای از انجام رسالت خود دست نکشیدند.
کد مطلب 1446940

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