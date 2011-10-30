امیدوار رضایی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در همجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها پاسخگوی پرسشهای مختلف خبرنگاران بود.

رضایی در گفتگو با خبرنگار ورزشی مهر در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی حسن روشن یکی از پیشکسوتان باشگاه استقلال در خصوص بروز تخلفاتی در تیم‌های پایه باشگاه استقلال، گفت: روشن یکی از پیشکسوتان بزرگ و مورد احترام استقلال است. به هر حال ایشان به نظری رسیده و این مطلب را بیان کرده است که باید اظهارات‌شان مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: هیئت مدیره باشگاه استقلال مقرر بر این کرده که در خصوص افرادی که مورد ظن و گمان هستند بررسی شود و کمیته‌ای حقوقی بنشیند و این مسائل را به طور دقیق بررسی کند. قرار است در نهایت نظر نهایی این کمیته با بررسی مسائل به صورت کامل به ما اعلام شود.

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران در خصوص اینکه "آیا تا به امروز به نتیجه خاصی در این خصوص رسیده‌اید و اینکه پاسخ نهایی این بررسی‌ها چگونه منعکس خواهد شد؟"، خاطرنشان کرد: نتیجه نهایی را باید از مدیرعامل باشگاه پرسید و قرار هم بر این شده که نتیجه این کمیته به مدیرعامل اعلام شود. اگر موردی باشد ایشان مسئله را بیان خواهد کرد. قرار شده که مدیرعامل هم نتایج این کمیته را ارائه دهد تا ما در هیئت مدیره باشگاه بررسی کنیم.

"آیا به نظر شما روش خوبی است که فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال به رجبی مدیر آکادمی باشگاه اعلام کرده که خودتان باید درآمدزایی کنید؟" وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: این مسئله کلی است که در مجامع گفته شده که باشگاه‌های ورزشی فوتبال باید خودکفا و درآمدزا باشند اما طبیعی است که این درآمدزایی برای ورزش پایه نباید اینطور باشد.

رضایی بیان کرد: هواداران ما برای کمک کردن به روند حرکتی باشگاه توانمند بوده و کمک می کنند اما بخش پایه این توانمندی و اعتبار را ندارد. در مجموع باید به بخش پایه ورزش کمک شود و حتی یارانه به آن تخصیص داده شود، چه از طریق دولت و وزارت ورزش یا باشگاه باید به آن کمک شود. به طور قطع سیاست باشگاه استقلال این نیست که آکادمی این باشگاه خودکفا هدایت شود.

"تاکنون 2 میلیارد تومان پول به باشگاه استقلال تزریق شده و بخشی از مشکلات به صورت مقطعی حل شده چه راهکاری برای حل مشکلات مالی این باشگاه وجود دارد؟"، وی در این خصوص هم گفت: باشگاه‌ها باید در آینده حرفه‌ای شوند و از لحاظ مالی روی پای خودشان بایستند و درآمدزایی کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: برای حرفه ای شدن باشگاه‌های فوتبال، این باشگاه ها 10 و 15 وظیفه دارند که یکی از آنها این مورد درآمدزایی و خودکفایی است.

امیدوار رضایی تصریح کرد: باید مجمع بتواند اختیار کامل به هیئت مدیره بدهد که با راهکارهای قانونی که وجود دارد بخشی از این هزینه‌ها را گرفته و حق مالی خود را از جاهای قانونی دریافت کند. مثل همه دنیا و باشگاه‌های حرفه‌ای که در دنیا حق پخش خود را دریافت می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در ایران تاکنون این طور نشده و رسانه ملی و دولت نمی تواند کمک کنند. چند سال پیش هم رئیس جمهور در دیدار با آقای ضرغامی، رئیس سازمان صداوسیما بر صورت گرفتن و اجرای این مسئله تاکید کرد و حتی عنوان کردند که بخشی از این حق پخش توسط دولت پرداخت شود اما با گذشت این زمان هنوز این مسئله محق نشده است.

وی تاکید کرد: مطئمنا اگر در آینده این مشکل حل نشود این امکان وجود دارد که امتیاز حرفه‌ای بودن باشگاه‌های‌مان را از دست بدهیم. ما باید تا پایان سال 2013 مشکل حرفه‌ای شدن باشگاه‌های ورزشی مان را حل کنیم و به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان دهیم که باشگاه‌ها حق خود را از صدا وسیما می گیرند وگرنه حق و امتیاز حرفه‌ای شدن را به ما نمی دهند.

"قانون نظارت استصوابی بر نمایندگانی که همزمان عضو هیئت مدیره باشگاه‌ها بوده و در دو پست مشغول به کار هستند به کجا رسیده است ؟"، نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: این طرح به شورای نگهبان رسید و مصوب نشد. به هر حال حضور نمایندگان به عنوان اعضای هیئت مدیره‌ها خلاف نیست، چرا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارمندان دولت نیستند و مشکلی برای حضور در این بخش ها ندارند.

وی ادامه داد: تفسیر قانونی و مشکل قضای در این مورد متوجه نمایندگان مجلس نمی شود چرا که حضور افراد در دو شغل دولتی تمام وقت اشکال قانونی دارد.

امیدوار رضایی در مورد اینکه "آیا با این حساب حضور نمایندگتان مجلس به عنوان روسای فدراسیون ها هم مشکل قانونی نخواهد داشت؟"، گفت: فدراسیون ها نهاد غیر دولتی محسوب می شوند و با این حساب حضور آنها به شکل تمام وقت در دو بخش دولتی مطرح نبوده و مشکلی برای این مسئله ندارند.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "با گذشت چند ماه از حضور وزیر ورزش و جوانان آیا مجلس بر عملکرد این وزارتخانه نظارت کرده و با توجه به نزدیکی بازیهای المپیک آیا بر مشکلات بوجود آمده در ورزش توجه می کنند یا خیر ؟"، هم گفت: بحث‌های ما در بخش نظارتی جدی است و بیشترین مسائلی که به آن وارد شده‌ایم در بخش مالی بوده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش دیگری که به آن وارد شده‌ایم بحث کسب سهمیه‌های المپیک و فدراسیون ‌ایی بوده که نتوانسته‌اند به این مهم رسیده یا درکسب آن طبق پیش بینی‌ها حرکت نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: به هر حال برخی از اشکالات در بخش مالی تنها مربوط به خود وزارت ورزش نیست. البته تلاش شده که مشکلات مالی فدراسیون‌ها حل شود اما بخشی از آن مربوط به اعتباراتی است که به وزارت ورزش و جوانان داده می شود. مثلا اینکه بتوانند یک درصد بودجه دولت را دریافت کنند که هنوز این درصد را نگرفته‌اند. یا اینکه برخی از مدیریت‌های فدراسیون‌ها ثابت نیستند و باید تکلیف آنها مشخص شود تا بتوان به شکل قانونی‌تری به آنها کمک کرد.