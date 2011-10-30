به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خدادی در این باره گفت: محوریت اصلی آیتمهای برنامه "دوربین 7" براساس هدف اصلی شبکه آموزش سیما بر روی آموزش و انتقال پیامهای آموزشی استوار است و سعی کردهایم در فصل پائیز آیتمهایی متناسب با این فصل را تولید و پخش کنیم.
وی افزود: در طول شبانهروز "دوربین 7" با پنج آیتم مختلف از شبکه آموزش سیما پخش میشود که تلاش کردهایم این آیتم با حال و هوای فصل پائیز روی آنتن برود.
تهیهکننده برنامه "دوربین 7" تصریح کرد: در این برنامه همچنین توجه ویژهای به رویدادهای فرهنگی هنری داریم و از آنجا که در فصل پائیز با تنوع و تکثر جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی هنری رو به رو هستیم. دوربین برنامه با حضور در محل تلاش میکند بار آموزشی مناسبی از آن برای مخاطبان شبکه آموزش تهیه کند.
خدادی ادامه داد: یکی از آیتمهای "دوربین 7" توجه به مشکلات و مسائل مربوط به دانش آموزان است. به طوری که بحث سرویس مدارس، تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه، بوفه مدارس و ... با یک بار آمزوشی مناسب برای خانواده در روزهای مختلف هفته پخش خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه در فصل پائیز به دلیل بارندگی و آب گرفتگی مردم با مشکلات زیادی دست به گریبان خواهند بود یک آیتم ویژه با عنوان رانندگی در باران در دست تولید داریم که قطعاً بار آموزشی مناسبی برای بینندگان خواهد داشت.
تهیهکننده برنامه "دوربین 7" در پایان عنوان داشت: با توجه به آغاز بارندگیها و سرد شدن هوا بخشهای آموزشی مختلفی را در خصوص ایمنی وسایل گرمازا و همچنین تجهیزات زمستانی وسایل نقلیه در دست تولید داریم که در روزهای مختلف هفته پخش خواهند شد.
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