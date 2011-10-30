من و پسرانم نقشی در فساد مالی اخیر نداریم/ مقصر اصلی باید اعدام شود

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شب گذشته در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به سیاست خارجی کشورمان در قبال کشورهای جهان گفت: هم اکنون عراق یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و به گونه‌ای امتداد اقتدار ایران در منطقه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه عراق مصاف جنگ اعلام نشده ایران در عرصه‌های مختلف با آمریکا است، گفت: هم اکنون در چند سال اخیر روند تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه به جایی رسیده است که آمریکا ناگریز شد تا با یادداشت رسمی درخواست مذاکره با ایران را بدهد.

بروجردی با بیان اینکه آمریکا در چند سال اخیر تلاش کرد تا سیاست‌های ایران در منطقه شکست بخورد گفت: متاسفانه در عرصه هسته‌ای روسیه و چین هم در مقطعی هم راستا با آمریکا شدند و خروجی سیاست آنها رای دادن بر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل بود اما کشور ما توانست بر همه این سیاست‌ها پیروز شود.

هرگاه فلسطین به سمت سازش برود یک موشک سیاسی از سوی کشورمان شلیک می‌شود

وی در ادامه به موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین اشاره کرد و گفت: هرگاه احساس می‌شود فلسطین به سمت سازش پیش می‌رود یک موشک سیاسی از سوی کشورمان شلیک می‌شود و توانسته‌ایم سیاست‌های آمریکا در این زمینه را به شکست بکشانیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تحولات اخیر منطقه بسیار مهم و اساسی است، گفت: مصر در گذشته پشتوانه عظیمی برای رژیم صهیونیستی بود اما با بیداری اسلامی این معادله به هم ریخت و همه آنچه که اسرائیل را تامین می‌کرد هم اکنون به هم ریخته است.

مقامات آمریکایی از هم اکنون برای انتخابات آینده در حال فعالیت هستند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اظهارات مقامات آمریکایی نشان می‌دهد آنها از هم اکنون برای انتخابات آینده در حال فعالیت هستند.

وی در ادامه به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در خصوص ایران اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها به دلیل تحولات منطقه به این فکر افتادند که از حداکثر توان خود برای فشار بر جمهوری اسلامی استفاده کنند و لذا ادعاهای حقوق بشری، موضوع هسته‌ای و سناریوی مسخره ترور سفیر عربستان از سناریوهای اخیر آنها برای فشار بر ایران است.

بروجردی تاکید کرد: در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه بمب هسته‌ای تعریف نشده و آنها با این سلسله ادعاها تنها به دنبال سیاه نمایی و فشار بر ملت ایران است.

وی همچنین تاکید کرد:‌ اخیراً آمریکا ترور مقامات ایران را در دستور کار خود قرار داده و حتی این موضوع در کنگره آمریکا هم مطرح شده که نشان می دهد حرفها و ادعاهای مقامات آمریکایی در خصوص متهم کردن ایران به ترور تنها یک بازی است و آنها از هر دولت جنایتکاری بدترند.

سازمان منافقین به دنبال نفوذ در سیستم بانکی است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تاکید کرد: سازمان جنایتکار منافقین امروز به دنبال نفوذ در سیستم اجرایی و بانکی کشورمان است و شبکه آنها بیکار ننشسته است گرچه آنها قدرت چندانی ندارند و در بدترین دوران خود را سپری می کنند.

مقصر اصلی فساد اقتصادی اخیر را باید اعدام کرد

وی در خصوص دخالت 4 نماینده در اختلاس بانکی اخیر گفت: این اتفاق بسیار ناگوار بود و نشان داد سیستم بانکی ما قابل نفوذ است.

بروجردی با بیان اینکه نمایندگان مجلس همواره به دنبال پیگیری مطالبات مردمی هستند، ادامه داد: ما معتقدیم مقصر اصلی این حادثه را باید اعدام کنند. مجلس شورای اسلامی هم از تمام ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از سوء استفاده‌های مشابه استفاده خواهد کرد.

نظام پارلمانی قدرت ملت را بیشتر خواهد کرد

وی در ادامه به سخنان رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه مبنی بر احتمال شکل گیری نظام پارلمانی اشاره کرد و گفت: لازمه تحقق نظام پارلمانی تغییر قانون اساسی در کشورمان است اما با توجه به تجربه‌ای که دارم معتقدم اگر نظام پارلمانی حاکم شود قدرت ملت بیشتر می‌شود.

سفر صالحی به عربستان در شورای عالی امنیت ملی مصوب شده بود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به انتقادها به سفر وزیر امور خارجه به عربستان گفت: حضور وزیر امور خارجه در عربستان نمی‌تواند بدون هماهنگی با مسئولین نظام باشد و حتماً این سفر در شورای عالی امنیت ملی مصوب شده بود.

پسرانم دانشجو هستند و هیچ فعالیت اقتصادی ندارند

وی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر دخالت وی و پسرانش در سوء استفاده مالی اخیر گفت: پسران من هر دو دانشجو هستند و هیچ کدام کار اقتصادی انجام نمی‌دهند چرا که در زمانی که در وزارت خارجه حضور داشتم دکتر ولایتی وزیر وقت امورخارجه هر گونه فعالیت اقتصادی برای اعضای این وزارتخانه را تحریم کرده بود و من بعد از گذشته 18 سال هنوز هم بر عهده خود پایبند هستم.

اتاق فکر جریان انحرافی برای تخریب نیروهای ولایی فعال شده است

بروجردی با بیان اینکه معتقدم اتاق های فکر جریان‌های انحرافی برای تخریب نیروهای ولایی در حال فعالیت هستند، تاکید کرد: نه بنده و نه فرزندانم، فعالیت اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران نداریم و سیستم‌های اطلاعاتی و قضائی باید به این موضوع که برخی به صورت هدفمند قصد تشویش اذهان عمومی را دارند رسیدگی کنند.