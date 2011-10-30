کشف مولکولهای آلی شبیه به نفت در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته این محققان برخلاف فرایندی که در زمین وجود دارد، مولکولهای آلی که در فضا یافت می شوند، در اثر تجزیه ارگانیسمهای زنده ایجاد نشده اند بلکه حاصل فعالیت ستارگان بوده و در واقع این اجرام آسمانی کارخانه تولید ترکیبات آلی در فضا هستند.

این ستاره شناسان در این خصوص توضیح دادند: "مطالعات ما نشان می دهد که ستارگان برای ایجاد ترکیبات آلی پیچیده در شرایط نزدیک به خلاء مشکلی ندارند. هر چند این کشف غیر منتظره از نظر تئوریک غیرممکن است اما نتایج رصدهای ما حاکی از آن است که این فرایند در فضا می تواند رخ دهد."

این محققان با بررسی پرتوهای منتشر شده "مادون قرمز شناسایی نشده" (Uie) که در کهکشانها، ستارگان و در ماده بین ستاره ای توسط رصدهای فضایی مادون قرمز اسا و تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا ردیابی شده بودند به این نتایج دست یافتند.

تا به امروز، معتبرترین فرضیه برای توضیح منشای این انتشارات اسرارآمیز این بود که این پرتوها از هیدروکربورهای چندحلقه ای آروماتیک ساخته شده اند. این نوع هیدروکربورها ساختارهای حلقه ای محتوی اتمهای کربن و هیدروژن هستند.

این درحالی است که طیفهایی که دانشمندان هنگ کنگی بررسی کردند با طیفهای تابیده از هیدروکربورها سازگار نیست و در عوض به نظر می رسند که از مولکولهای آلی با ساختارهای بسیار پیچیده تری ساخته شده باشند. همچنین نتایج این بررسیها حاکی از آن است که این ترکیبات مشابه نفت در مدت زمان کوتاهی شکل گرفته اند و مستقیماً از ستارگان رسیده اند.

درحقیقت رصدهایی که با تجزیه طیفهای گرد و غبار تولید شده توسط انفجار ابرنواختری انجام شد نشان داد که این مواد می توانند در مدت چند هفته ایجاد شوند.

براساس گزارش نیچر، این ترکیبات نه تنها مشابه ترکیبات کربنی و نفت بر روی زمین هستند بلکه همچنین به بعضی از موادی که در شهاب سنگها یافت می شوند نیز شباهت دارد.