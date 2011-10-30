به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله گروهی مسابقات هندبال انتخابی المپیک لندن که در کره جنوبی برگزار می شود، تیم کشورمان با قرار گرفتن در رده دوم گروه خود جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها را بدست آورد. تیم کشورمان مرحله گروهی این مسابقات را با پیروزی مقابل قطر، کویت، ازبکستان و شکست برابر عربستان پشت سر گذاشت تا در مکان دوم گروه اول قرار گیرد.

- رده بندی گروه‌های دوگانه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه اول:

1- عربستان 6 امتیاز، 2- ایران 6 امتیاز، 3- قطر 5 امتیاز، 4- کویت 3 امتیاز و 5- ازبکستان بدون امتیاز

گروه دوم :

1- کره جنوبی 8 امتیاز، 2- ژاپن 6 امتیاز، 3- چین 4 امتیاز، 4- عمان دو امتیاز و 5- قزاقستان بدون امتیاز

هندبالیست‌های کشورمان در حالی در مرحله نیمه نهایی مسابقات هندبال انتخابی المپیک به مصاف کره جنوبی می روند که این تیم آسیای شرقی هیچ شکستی را در دور مقدماتی متحمل نشده است، ضمن اینکه کره‌ای‌ها در سال‌های گذشته تنها نماینده مردان آسیا در بازی‌های المپیک بوده‌اند.

مرحله نیمه نهایی این مسابقات روز دوشنبه 9 آبان‌ماه بین تیم‌های ایران، عربستان، ژاپن و کره جنوبی برگزار می شود. در این مرحله تیم ایران به مصاف تیم کره جنوبی می رود. برنده این دیدار جواز حضور در مرحله فینال را بدست می آورد.

- برنامه مسابقات مرحله نیمه نهایی به این ترتیب است:

* ایران - کره جنوبی

* ژاپن - عربستان

برنامه مسابقات برای کسب عناوین پنجم تا دهم هم به این ترتیب است:

مسابقه برای کسب عنوان پنجم و ششم:

* قطر - چین

مسابقه برای کسب عنوان هفتم و هشتم:

* کویت - عمان

مسابقه برای کسب عنوان نهم و دهم:

* قزاقستان - ازبکستان

طبق قانون تیم اول این رقابت‌ها به صورت مستقیم جواز حضور در بازی‌های المپیک لندن را بدست می آورد. تیم دوم هم برای اولین بار با حضور در مسابقات بین قاره‌ای شانس دوباره برای رسیدن به این رقابت‌ها خواهد داشت.

مسابقات هندبال انتخابی المپیک لندن در بخش مردان آسیا از اول تا دهم آبان‌ماه در سئول کره جنوبی برگزار می شود.