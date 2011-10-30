تداوم صدرنشینی منچسترسیتی/ لیورپول تا رده پنجم جدول صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی که هفته گذشته یونایتد را در اولدترافورد تحقیر کرده بود این بار در خانه خود ولورهمپتون را با نتیجه 3 بر یک شکست داد. این دو تیم چهارشنبه شب نیز در چارچوب رقابت‌های جام اتحادیه به مصاف هم رفته بودند که من سیتی در آن بازی هم با نتیجه 5 بر 2 به برتری رسیده بود.

در یکی دیگر از دیدارهای شب گذشته وست برومویچ در خانه خود میزبان لیورپول بود. "روی هاجسون" سرمربی پیشین لیورپول که در این بازی روی نیمکت تیم میزبان قرار گرفته بود بر خلاف فصل گذشته نتوانست مقابل تیم سابق خود به برتری برسد و بازی را با نتیجه 2 بر صفر واگذار کرد.

در این بازی "چارلی آدام" در دقیقه 9 از روی نقطه پنالتی گل اول لیورپول را به ثمر رساند و "اندی کارول" نیز در دقیقه 45 اختلاف را به دو گل رساند. لیورپول با این پیروزی 18 امتیازی شد و تا رده پنجم جدول صعود کرد. آنها اکنون یک امتیاز تا حضور در جمع بیگ فور فاصله دارند.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لیگ برتر به شرح زیر است:

* منچسترسیتی 3 - ولورهمپتون یک

گل‌ها: ادین ژکو (52)، الکساندر کولاروف (67) و آدام جانسون (90) برای منچسترسیتی و استیفن هانت (75 - پنالتی) برای ولورهمپتون

اخراج: ونسنت کمپانی (74 - منچسترسیتی)

* نورویچ سیتی 3 - بلکبرن 3

گل‌ها: استیو موریسون (53)، بردلی جانسون (82) و گرانت هولت (90 - پنالتی) برای نورویچ سیتی و دیوید هویلت (45)، یاکوبو (62) و کریستوفر سامبا (64) برای بلکبرن

* ساندرلند 2 - آستون ویلا 2

گل‌ها: کانر ویکهام (38)، استفان سسکنون (89) برای ساندرلند و استیلین پتروف (20) و ریچارد دان (85) برای آستون ویلا

* سوانسی سیتی 3 - بولتون یک

گل‌ها: جو آلن (49)، اسکات سینکلر (57 - پنالتی)، دنی گراهام (90) برای سوانسی و دنی گراهام (73 - گل به خودی) برای بولتون

اخراج: ریکاردو گاردنر (48 - بولتون)

* ویگان صفر - فولام 2

گل‌ها: کلینت دمپسی (41) و موسی دمبله (86)

* وست بروم صفر - لیورپول 2

گل‌ها: چارلی آدام (9 - پنالتی) و اندی کارول (45)

در ادامه این رقابت‌ها امروز یک دیدار دیگر برگزار می شود که طی آن تاتنهام در وایت هارت لین میزبان کوئینز پارک رنجرز خواهد بود.

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 28 امتیاز

2- منچستریونایتد 23 امتیاز

3- چلسی 19 امتیاز - تفاضل گل 8+

4- نیوکاسل 19 امتیاز - تفاضل گل 6+ (یک بازی کمتر)

5- لیورپول 18 امتیاز

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18- بلکبرن 6 امتیاز - تفاضل گل 10-

19- بولتون 6 امتیاز - تفاضل گل 14-

20- ویگان 5 امتیاز