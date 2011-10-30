بدهی چند 10 میلیاردی دولت به اوقاف یزد/ راه آهن بزرگترین بدهکار

حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گاهی عنوان می شود که دولت در استان یزد 10 میلیارد تومان به اوقاف بدهی دارد که این میزان بدهی صحت ندارد و بدهی دولت به اوقاف در این استان چندین برابر مبلغ یاد شده است.

وی بیان داشت: در سفر دور اول هیئت دولت به استان یزد مصوب شد تا فعلا 10 میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شود اما همین وعده نیز هنوز عملی نشده است.

حاتمی عنوان کرد: اصلی ترین بدهی ادارات استان یزد به اوقاف، بدهی پذیره به معنای وجه اولیه بابت تملک اعیان است.

وی افزود: یک نوع دیگر از بدهی ها مربوط به پرداخت اجاره زمینی است که این ادارات در اختیار گرفته اند که در سال گذشته و با کمک استاندار مقداری از این طلبها وصول شده است.

راه آهن 400 هزار متر از اراضی سنددار اوقاف را تصرف کرده است

حاتمی در مورد بدهکاران بزرگ اوقاف نیز بیان داشت: در موقوفه مرحوم رشتی به عنوان بزرگترین موقوفه استان یزد، راه آهن بزرگترین بدهکار به اوقاف است که نه تنها بدهی اجاره خود بابت 100 هزار متر سند اجاره را پرداخت نکرده بلکه 400 هزار متر از زمین های سند دار اوقاف را نیز متصرف شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با بیان اینکه موقوفه خواری بابرنامه در این استان کمتر مشاهده می شود، اظهار داشت: مشکلاتی که از جانب مردم در این زمینه مشاهده می شود، به طور عمده به ناآگاهی و بی اطلاعی آنها از حکام وقف بر می گردد.

یک سوم از 40 هزار رقبه وقفی یزد سند دار شده اند

وی افزود: از حدود 40 هزار رقبه وقفی در استان، حدود یک سوم از آنها ثبت و دارای سند شده اند که امیدواریم همزمان با اجرای طرح کاداستر ثبت اسناد و تفاهم نامه ای که به امضاء رسیده است، شاهد سرعت بیشتری در این روند باشیم.

حاتمی ادامه داد: متأسفانه با وجود رتبه بسیار خوب استان یزد در دارا بودن رقبات وقفی، این اداره از لحاظ درآمد رتبه خوبی در کشور ندارد که امیدواریم بتوانیم در سال جهاد اقتصادی که در اوقاف به عنوان سال "بهره وری و احیای موقوفات" نام گرفته است، شاهد بهبود روند درآمدی این سازمان باشیم.