به گزارش خبرگزاری مهر، این سریال که به احتمال زیاد با نام "مسافر کربلا" مقابل دوربین خواهد رفت با پرداختن به شخصیت برجسته و زندگی پربار شهید نوجوان علیرضا کریمی سعی دارد در کنار به تصویر کشیدن شهادت مظلومانه وی و چگونگی بازگشت اعجاب انگیز پیکرش پس از 16 سال، نکات آموزنده تربیتی و اعتقادی را برای نسل نوجوان و جوان امروز بیان کند.

"عطش بارانگ که به طور کامل در اصفهان تصویربرداری می‌شود سه عملیات والفجر 1، محرم و فکه را نیز به تصویر خواهد کشید، چرا که شهید علیرضا کریمی در این سه عملیات نقش تأثیرگذاری داشته و در نهایت به درجه رفیع شهادت نائل گشته است.

این مجموعه با نیم نگاهی به ویژگی‌های اخلاقی و اعتقادی این شهید در تلاش است تا الگوهای فاخری از اخلاقیات، اعتقادات و ارزش‌های دینی و الهی را در دسترس دانش آموزان و جوانان این مرز و بوم قرار دهد تا این نسل نیز با همت و تکیه بر ارزش‌های دینی و اعتقادی خود پرچم سه رنگ کشور را در قله‌های بلند سرافرازی همچنان برافراشته نگه دارند.

برخی عوامل این سریال که حضورشان در ساخت "عطش باران" قطعی شده عبارتند از مدیر تولید: ناصر ریحان صفت، طراح صحنه و لباس: حمید شهیری، انتخاب بازیگر و بازیگردان: علی بکائیان، برنامه‌ریز: مجتبی خادم‌زاده، پشتیبانی تولید: محمود صادقی و مدیر تدارکارت: محمود ریحان‌صفت.

