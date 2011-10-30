بررسی استعفای مطهری به چهارشنبه موکول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،در ابتدای جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه علی مطهری در پی تذکرات مکرر نمایندگان نسبت به لزوم طرح استعفای وی در روز چهارشنبه هفته جاری گفت: اگر هیئت رئیسه با اضافه شدن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور این طرح را به جریان می‌اندازد من استعفایم را پس می‌گیرم اما در صورتی که این احتمال وجود ندارد همین امروز مجلس شورای اسلامی استعفای من را در دستور کار خود قرار دهد.

وی افزود: در صورتی که امضاهای جدید برای طرح سئوال از رئیس جمهور در نظر گرفته شود و سئوال از رئیس جمهور به جریان بیافتد من تا چهارشنبه برای تصمیم گیری در رابطه با استعفای خود صبر می‌کنم.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بنده رجال الغیب نیستم گفت: دوستان می‌توانند امضاهایش را اضافه یا کم کنند، آقای مطهری هم می‌‌تواند خودش تصمیم گیری کند که استعفایش امروز مطرح شود یا چهارشنبه.

در پایان علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار طرح استعفایش در روز چهارشنبه هفته جاری شد.

همچنین جمشید انصاری نماینده مردم زنجان با اعلام تذکری گفت: طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی تقاضای استعفای نماینده در هفته بعد از طرح استعفا بررسی می‌شود و الزامی در رابطه با گذشت یک هفته یا هفت روز وجود ندارد بنابراین رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند استعفای جناب مطهری را در چهارشنبه هفته جاری مطرح کند.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: اگر نظر جناب مطهری و نمایندگان این است که استعفای ایشان در دستور کار روزهای آینده مجلس قرار بگیرد اشکالی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی عدم اعلام وصول طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس علی مطهری به عنوان طراح این طرح به عنوان اعتراض از سمت نمایندگی خود استعفا داد.