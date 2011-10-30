انتقاد توکلی به نحوه تنظیم دستور هفتگی مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،احمد توکلی نماینده مردم تهران در جلسه امروز یکشنبه مجلس با انتقاد از نحوه برنامه ریزی دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت رئیسه گفت: شما به جای دستور جلسه هفتگی دستور ماهانه می دهید.

توکلی با بیان اینکه در 100 سال تاریخ قانون‌گذاری چنین دستور جلسات هفتگی سابقه نداشته است، گفت: شما دستور هفتگی را در 13 صفحه درج می‌کنید و در پایان صفحات طرح سئوال، استیضاح و استعفا را مطرح می‌کنید بعد هم این موارد به ترتیب بررسی نمی‌شود.

وی تصریح کرد: این گونه تنظیم دستور جلسات هفتگی حقوق نمایندگان را ضایع می‌کند، به عنوان مثال وقتی بنده نمی دانم که استعفای آقای مطهری در چه روزی مطرح می‌شود نمی‌توانم در دفاع از ایشان ثبت نام و صحبت کنم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: برخی از دستورات هفتگی مربوط به طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان است که ما نمی‌دانیم چقدر زمان برای بررسی آن نیاز است.

وی افزود: طبق آیین نامه برای بررسی استعفای نمایندگان تنها یک هفته فرصت وجود دارد و ما نمی‌توانیم دستور را به عقب بیاندازیم.