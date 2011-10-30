خبرنگار و رسانه برتر در جشنواره ملی ایده های برتر تجلیل می شوند

سید رضا قبله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ثبت ایده توسط ایده پردازان اظهار داشت: مراحل ثبت ایده ها در سایت این جشنواره در حال انجام است و خوشبختانه استقبال از پیش بینی های اولیه نیز فراتر رفته است.

وی افزود: با توجه به اهمیت اطلاع رسانی دقیق و سریع به همه اقشار جامعه برای ارسال ایده گفت: اطلاع رسانی این جشنواره به این دلیل برای ما حائز اهمیت است که معتقدیم ممکن است ایده های بسیار نو و جذاب در اختیار شهروندی باشد که به دلیل عدم اطلاع از برگزاری چنین جشنواره ای، هدر برود.

قبله زاده تاکید کرد: در تلاش هستیم تا روزانه اخبار و مطالب مرتبط با جشنواره به رسانه های مختلف استانی و کشوری ارسال شود.

وی بیان داشت: این در حالی است که مسئولان برگزاری جشنواره آماده پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران هستند.

مسئول دبیرخانه نهمین جشنواره ملی ایده های برتر استان یزد یادآور شد: با توجه به تخصصی بودن مقوله رسانه در عرصه جذب ایده های برتر برای اولین بار خبرنگار و رسانه برتر در این حوزه انتخاب و معرفی خواهند شد.

قبله زاده یادآور شد: این انتخاب با همکاری اساتید روزنامه نگاری و حوزه ارتباطات خواهد بود و در محورهای مختلف نسبت به عملکرد رسانه ها و خبرنگاران ارزیابی خواهد شد و خبرنگار برتر همچنین رسانه برتر در این حوزه معرفی می شود.

مسئول دبیرخانه نهمین جشنواره ملی ایده های برتر استان یزد افزود: با هماهنگی صورت گرفته با گروه پیشگامان کویر به عنوان حامی این جشنواره، رسانه و خبرنگار برتر در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

نهمین جشنواره ملی ایده های برتر آذر ماه سال جاری در یزد برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال ایده ها نیز تا 25 آبان ماه تعیین شده است.