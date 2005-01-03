مانند دوررفت شايسته پيروزي بوديم / بازيكنان خارجي ما خوب كار كردند

سعيد رضايي ستاره ديدارتيمهاي واليبال پيكان وپگاه اروميه درمرحله برگشت واليبال باشگاهها برتردرگفتگوبا " مهر" گفت : تيم پگاه آغازخوبي داشته و كاملا برنامه ريزي شده به ميدان آمده است.

رضايي ادامه داد: اين درصورتي بود كه تيم ما به دليل بارتوقعات سنگيني را كه بردوش داشت، با استرس وفشاررواني مواجه شد و پرازاشتباه بازي كرد، اما به مرورشرايط بهترشد.

رضايي اضافه كرد: تيم پگاه سرويسهاي خطرناكي را روي خط تيمها مي زد وچون اين سرويسها پرشي بود، امكان جابجايي بازيكنان ساعد نيزازجمله پيمان اكبري را به حداقل رسانده بود. اما با چند تعويض و آمدن محمود افشار دوست چرخه به سود تيم ما چرخيد والبته همانند دوررفت كه ما شايسته پيروزي بوديم، درتهران هم چند مساله مبهم داوري پيش آمد. ولي درنهايت پيروزي به نام پيكان ثبت شد، اما مرحله پلي اف هم درپيش است ودراين دورهرتيمي كه بتواند شرايط بدني وجسماني بازيكنانش را حفظ كند، دچارمصدوميت نشود وذخيره هاي همطرازداشته باشد، شانس بيشتري براي قهرماني خواهد داشت وبدون ترديد شناخت بازيكنان وآناليزيستم بازي تيم كه باب شده است، باعث مي شود تا تيمها با حساب وكتاب بيشتري به ميدان بيايند.

رضايي درباره بازيكنان صربستاني تيم پگاه اروميه گفت : هردوخيلي خوب بازي كردند، بويژه اسلوبودانا كويچ كه اگرچه ازنظرنفس كم آورده بود ونفس، نفس مي زد، اما با فكربازي كرد ودرخشش بلندزنهاي تيمش را كامل كرد، البته دراين تيم نقش رضا بنيادي دررساندن توپ به دست اميرحسيني كه پاسورخوبي است را هم نبايد ناديده گرفت، اما تيم پيكان ازنظرياران سرعتي كه محوريت هم داشتند، نسبت به پگاه كاملتربود.