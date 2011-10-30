افتخارات ذی الحجه را بدانیم/ رسیدن حضرت علی (ع) به جایگاه امامت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزهای عید قربان ، عید غدیر، عرفه ، ولادت امام هادی (ع) ، شهادت امام محمد باقر (ع) ، ابلاغ سوره برائت به مشرکین مکه، سالروز ازدواج حضرت علی (ع) با حضرت فاطمه زهرا(س) ، شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) ، خوابیدن حضرت علی (ع) در بستر پیامبر(ص)، نزول سوره "هل اتی" در شاءن امام علی (ع) و خاندان شریف ایشان، رسیدن امام علی (ع) به مقام و جایگاه امامت در واقعه غدیر خم و موضوع مباهله و نزول آیه شریفه " انفسنا" از وقایع مهم ماه پایانی سال هجری قمری به شمار می آید.

برای این ماه بویژه در دهه نخست آن اعمال مستحبی زیادی ذکر شده که از جمله می توان به روزه گرفتن 9 روز اول آن اشاره کرد که ثواب روزه تمام عمر را دارد و ثواب روزه روز اول ماه نیز برابر با 80 ماه است.

مهمترین افتخاری که در این ماه نصیب حضرت علی (ع) شد، رسیدن به جایگاه امامت در روز 18 ذی الحجه در واقعه غدیر خم بود، پیامبر در این روز در برابر هزاران مسلمان، دستان حضرت علی (ع) را بالا برد و فرمود: هر کس من مولای اویم، علی نیز مولای اوست . این روز به عنوان یکی از اعیاد مهم اسلامی محسوب می شود.

از دیگر موارد مهم ماه ذی الحجه ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) دخت گرامی رسول خدا(ص) در روز نخست این ماه است که اکنون در جمهوری اسلامی ایران به الگویی برای عقد ازدواج بسیاری از جوانان تبدیل و روز ازدواج نامگذاری شده است.

ماه ذی الحجه مناسبت های دیگری هم دارد که می توان به روز دهم آن یعنی عید قربان که آنرا عیدالاضحی می نامند، اشاره کرد. در این روز حجاج بیت الله الحرام برای رمی جمرات و قربانی کردن در منی بسر می برند.



نهم ذی الحجه نیز روز عرفه و زیارت امام حسین (ع) مستحب است. در این روز خداوند ابتدا به زائران امام حسین (ع) و بعد به زوار با معرفت خود در عرفات نظر می کند. شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) هم در این روز است.

روز هفتم ذی الحجه سالروز شهادت امام محمد باقر(ع) و 15 ذی الحجه سالروز میلاد امام هادی (ع) از دیگر ایام مهم آخرین ماه هجری قمری به شمار می رود.