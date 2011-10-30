پرندگان مهاجر دیگر به فارس نمی آیند/ چرخه زیست محیطی تالابها در خطر

به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه بختگان، پریشان، مهارلو و کافتر از جمله دریاچه های مهم استان فارس به شمار می روند که در زمان پرآبی هرساله میزبان تعداد زیادی پرنده مهاجر از منطقه سیبری بوده اند اما طی مدت اخیر به دلیل خشک شدن کامل دریاچه، پرندگان مهاجر به این استان نیامده و چرخه محیط زیست به خطر افتاده است.

تالابهای استان فارس به ویژه تالاب پریشان، ارژن و بختگان که از جمله تالابهای مهم استان به شمار می روند نزدیک به چهار سال است که به طور کامل خشک شده و با اثرات مخرب ناشی از خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند.

در سالهایی که تالابهای استان همچنان آبدار بود گاهی تعداد پرندگانی که به این تالابها مهاجرت می کردند بیش از یک میلیون پرنده ارزیابی می شد اما طی چند سال اخیر اینگونه نبوده است.

در گذشته بیش از 60 گونه از پرندگان نادر از جمله فلامینگو، پلیکان پا خاکستری، اردک سرسفید و اردک مرمری و... که برخی از آنها نیز از گونه های نادر هستند به تالابهای استان فارس از جمله پریشان و بختگان مهاجرت می کردند.

بر اساس نظریه کارشناسان وضعیت تالابهای استان فارس همچنان ناامید کننده است و در صورتیکه این روند ادامه داشته باشد خطرات زیادی حیات تالابها را تهدید می کند.

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران در خصوص وضعیت تالابهای استان فارس به خبرنگار مهر گفت: وضعیت تالابهای استان همچنان نگران کننده است زیرا این تالابها به طور کامل خشک شده اند.

علمدار علمداری در رابطه با وضعیت دریاچه بختگان افزود: این دریاچه به طور کامل خشک شده و خطر سونامی نمک بختگان را تهدید می کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این ایجاد ریزگردها و انتشار آن در هوای نی ریز مشکلاتی را به وجود آورده و در صورت ادامه این روند مردم با مشکل روبه رو خواهند شد.

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران با اشاره به وضعبت بحرانی تالابهای استان در خصوص دریاچه پریشان نیز گفت: در این دریاچه یک چشمه به نام بنگ وجود دارد که آخرین زهابها وارد آن می شود و این مقدار کم آب برای حفظ تعدادی از گونه ها موثر است تا گونه های آبزی به طور کامل منقزض نشوند.

وی در رابطه با دیگر تالابهای استان فارس نیز گفت: این تالابها از جمله کافتر و ارژن کماکان خشک بوده و با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند و فقط امیدمان این است که در پاییز و زمستان با بارش برف و باران این دریاچه ها احیا و از این وضعیت بحرانی خارج شوند.

علمداری در ادامه سخنان خود در رابطه با مهاجرت پرندگان به تالابهای استان نیز گفت: تالابهای استان از جمله پریشان، بختگان و مهارلو در زمان پرآبی همواره میزبان تعداد قابل توجهی پرنده مهاجر بودند که متاسفانه در چند سال اخیر به دیل خشکی دریاچه ها به این استان مهاجرت نکرده اند.

وی گفت: در سال گذشته تعداد کمی پرنده به دریاچه بختگان مهاجرت کرده که به دلیل خشکی این پرندگان فارس را ترک کردند.

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران ادامه داد: با توجه به ادامه خشکی تالابهای استان بعید به نظر می رسد که تالابهای فارس در سال جاری نیز میزبان پرندگان مهاجر بوده و این پرندگان در فارس توقفی داشته باشند و این امر نگرانیهایی را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: پرندگان یک عضو اصلی از چرخه محیط زیست هستند که نقش زیادی در حیات تالابها دارند و در صورتیکه بازهم مانند سال گذشته در استان نمانند حیات تالابهای استان به مخاطره می افتد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص طرح حفاشت از تالابها گفت: در این راستا اقدامات زیادی صورت گرفته و باید برنامه ها در یک سال و نیم باقی مانده اجرایی شود.

علمداری گفت: در راستای اجرای این برنامه ها مردم و دستگاه های ذی نفع در حوزه آب باید به صورت مشترک استفاده از آب را مدیریت کنند.

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران ادامه داد: در این مدت باقیمانده باید اقداماتی صورت گیرد که در احیای تالابها کمک کند به عنوان نمونه ایجاد اشتغال سازگار با زیست بومها از جمله این برنامه هاست.