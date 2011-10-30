چهار اثر سنتی و فرهنگی قشم در فهرست آثار ملی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهار اثر سنتی وفرهنگی جزیره قشم از جمله لنج سازی، خوس دوزی ، لباس سنتی و رقص ازوا برای نخستین بار در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

رقص ازوا مراسم سنتی جزیره نشینان قشم است که به صورت گروهی در روز عیدفطر با استفاده از چوبدستی و دهل، مولودی خوانی می کنند.

تعزیه خوانی میناب و گویش کمزاری نیز دو اثر معنوی این استان در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت.

پیش از این آثار معنوی علم شمشیری قشم در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود.

گویش کمزاری گویش جزیره نشینان لارک است که ریشه در فارسی پهلوی و دوره ساسانی دارد.

اسامی سه اثر سنتی دیگر شامل هاردیز گردانی، شوشی و چهاردهمی در استان هرمزگان برای ثبت در آثار ملی کشورمان قرار داده شده است.

مجوز ثبت این آثار سنتی شش ماه دیگر مشخص می شود.

مراسم شوشی در سلخ قشم برگزار می شود که اهالی با درخت نخل خود را می پوشانند و مهاجمان را از شهر بیرون می کنند.

آئین چهاردهمی نیز در ماه صفر برگزار می شود که زنان با انداختن انگشتر در کاسه مسی و خارج کردن آن به نیت خود می رسند.

هاردیز گردانی مراسمی به مناسبت میلاد حضرت مهدی (عج) در نیمه شعبان برگزار می شود که افراد نذورات خود را در هاردیز یا الک می ریزند.