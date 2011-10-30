پسماندهای پزشکی گریبانگیر لرستان/ محیط زیست در کابوس زباله!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که گریبانگیر جوامع شهری است تولید زباله های مختلفی است که هر کدام سیستم به خصوصی را برای دفع شان طلب می کنند. در شهرهای بزرگ علاوه بر زباله های خانگی زباله های دیگری نظیر زباله های صنعتی، نخاله های ساختمانی و زباله های بیمارستانی تولید می شود که سیستم دفع آنها با سیستم های متداول در دفع زباله های خانگی متفاوت است.

این زباله ها که به نوعی زباله های تخصصی به شمار می روند در جنبه هایی با زباله های خانگی تفاوت دارند و موجبات آلوده سازی بیشتر محیط زیست را فراهم می سازند و سلامتی و بهداشت جوامع انسانی را تهدید می کند.

زباله های بیمارستانی و مخاطرات جدی برای سلامت جوامع

زباله های بیمارستانی آلودگی های متعددی از قبیل آلودگی های بیولوژیک شامل انواع باکتریها، ویروس ها، انگل ها، قارچهای بیماری زا، نسوج وضایعات پاتولوژیک و...، مواد شیمیایی توکسیک و یا کارسینوژن و آلودگی های رادیواکتیو از جمله رادیو ایزوتوپ هایی که برای تشخیص و یا درمان بکار گرفته می شوند دارند که هر کدام به تنهایی می توانند تهدیدی جدی برای محیط زیست و جوامع بشری به شمار روند.

با توجه به اهمیت ویژه آلودگی های رادیواکتیو و جدی گرفته شدن آن از طرف سازمانهای ذیربط به طور معمول آلودگی های مربوطه به طور جدی کنترل می شوند و این آلودگی ها در محیط منتشر نمی شوند مگر اینکه سهل انگاری و یا اختلالی در جمع آوری آنها روی دهد ولی متاسفانه سایر آلودگی های زباله های بیمارستانی جدی گرفته نشده اند.

عکس تزئینی است

این در حالیست که روزانه صدها تن زباله بیمارستانی و شاید هم بیشتر در سراسر کشور تولید می شود که بخشی از آن هم پسماند ویژه پزشکی است. بنابراین حجم انبوه این زباله ها و نگرانی از سرانجام دفع و نابودی صحیح آنها معضلی است که به این راحتی ها قابل چشم پوشی نیست.

دفع زباله های پزشکی به همراه زباله های معمولی در لرستان

براساس قانون مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت بهداشت و درمان، ضوابط اجرایی مدیریت پسماندهای ویژه و خطرناک را تهیه کند که این آئین نامه تهیه و با تصویب هیئت وزیران به سراسر کشور ابلاغ شد.

این در حالیست که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز براساس این آئین نامه موظف شد همه واحدهای درمانی را به اجرای این ضوابط ملزم کند.

با این حال در استان لرستان علی رغم حرکت های مثبت و خوبی که توسط دانشگاه علوم پزشکی و تامین اجتماعی لرستان صورت گرفته است ولی همچنان برخی از مطب های پزشکان سطح استان چندان به دفع اصولی زباله های خود مقید نیستند تا این زباله ها که به همراه زباله های معمولی دفع می شود سلامت مردم استان را تهدید کند.

این روند حتی منجر به پلمپ برخی از مطبهای سطح استان نیز شد که این رویه مطلوب هیچ کسی حتی متولیان امر نیز نیست ولی در مجموع ساماندهی وضعیت کنونی نیازمند همت بیشتر ساطمان نظام پزشکی استان لرستان که البته حرکت های خوبی را نیز در این زمینه آغاز کرده است.

پسماندهای پزشکی گریبان اکثر شهرهای استان را گرفته است

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با اشاره به وضعیت پسماندهای پزشکی در استان به خبرنگار مهر اظهار داشت: پسماندهای پزشکی گریبان اکثر شهرهای استان را گرفته است.

محمد حسین بازگیر ادامه داد: موضوع پسماندهای پزشکی سه متولی دارد که معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان اداره کل تامین اجتماعی متولیان این امر هستند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در این زمینه گفت: متاسفانه مطب هایی که در سطح شهر فعالیت دارند در برخی مواقع در این زمینه درست عمل نمی کنند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان ادامه داد: برخی از مطب های پزشکان در سطح شهر که با سازمان بازیافت قرارداد دارند در برخی مواقع پسماندهای پزشکی را به صورت مخلوط با پسماندهای عادی دفع می کنند.

کوتاهی برخی مطبهای لرستان در بی خطرسازی زباله ها

بازگیر با تاکید بر ضرورت ساماندهی این وضعیت گفت: در جلساتی که با تامین اجتماعی استان داشتیم برای رفع مشکل پسماندهای بیمارستانی کارهای خوبی را انجام دادند.

وی ادامه داد: همچنین دانشگاه علوم پزشکی نیز برای رفع مشکل در بیمارستانهای استان تا پایان سال فرصت خواسته است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اینکه نظام پزشکی و مطب های زیرمجموعه آن نیازمند همت بیشتری هستند گفت: در برخی از مطب های سطح شهر زباله های عفونی و پزشکی بدون انجام فرایند بی خطر سازی به همراه زیاله های عادی دفع می شوند.

بازگیر با تاکید بر اینکه زباله های بیمارستانی یکی از چالش ها و مشکلات استان است بیان داشت: نظام پزشکی باید نظارت بیشتری در این زمینه به خرج دهد.

دفع شب هنگام زباله های پزشکی در خارج شهر!

شهردار کوهدشت نیز در این رابطه با اشاره به مشکل زباله های مطب های این شهر بیان داشت: برخی از مطب های این شهر زباله های عفونی خود را به وسیله وانت به خارج شهر منتقل می کنند و متاسفانه در این زمینه نه شبکه بهداشت و نه محیط زیست نظارتی ندارند.

سید علی حسینی ادامه داد: برخی دیگر زباله های عفونی خود را داخل معدن زباله شهرداری خالی می کنند که این موضوع برای ما نیز مشکل ساز شده است.

وی با تاکید بر ساماندهی این وضعیت افزود: برخی از پزشکان زباله های عفونی و بیمارستانی را در داخل سطل های زباله شهرداری شب هنگام خالی می کنند که این امر تبعات خطرناکی به دنبال خواهد داشت.

نظام پزشکی لرستان: بسیاری از مطبها تولید زباله عفونی ندارند

انتقادات از وضعیت دفع زباله های پزشکی مطب ها در سطح استان در حالی است که رئیس سازمان نظام پزشکی استان لرستان معتقد است که بسیاری از مطب های پزشکان در سطح استان اصلا تولید زباله عفونی ندارند.

ایرج عبدی با تایید ضرورت نظارت در این زمینه گفت: در این راستا ما نسبت به تفکیک مطب هایی که دارای پسماندهای بیمارستانی و عفونی هستند اقدام کرده ایم و به دنبال این هستیم که برای بی خطر سازی این زباله ها با یک شرکت خصوصی قرار داد منعقد کنیم.

پلمپ مطب ها کار درستی نیست

وی با اشاره به پلمپ برخی از مطب های پزشکان توسط دستگاههای متولی امر گفت: ما اعتقاد داریم در صورتی که مطب ها به مقررات یاد شده عمل نکنند درست این نیست که نسبت به پلمپ مطب ها اقدام شود بلکه می توان با طرح دعاوی حقوقی موضوع را پیگیری کرد.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان لرستان با تاکید بر اینکه تشخیص زباله های عفونی با معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی است گفت: با این حال ما مشکل پسماندهای مطب ها را با سازمان بازیافت حل کرده ایم.

عبدی ادامه داد: همچنین ما آمادگی داریم برای بی خطر سازی زباله های مطب های سطح استان با یک شرکت خصوصی وارد مذاکره شویم.

مطالبات شهرداری خرم آباد از مطب های سطح شهر

سرپرست سازمان بازیافت شهرداری خرم آباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه جمع آوری و دفع پسماندهای پزشکی جزء وظایف قانونی ما نیست گفت: با این حال با توجه به مخاطرات این زباله ها برای جمع آوری زباله های عفونی مطب ها یک نیسان ویژه را اختصاص داده ایم.

حسین پور با تاکید بر اینکه برای جمع آوری زباله های مطب های سطح شهر و پرداخت مطالبات با پزشکان مشکلات زیادی داریم گفت: با این حال نظام پزشکی برای حل مشکل قول مساعد داده است.

وی همچنین با انتقاد از شبکه بهداشت شهرستان خرم آباد یادآور شد: متاسفانه هیچ نظارتی نه بر فعالیت ما و نه بر کار مطب های سطح شهر صورت می گیرد و شبکه بهداشت در این زمینه ضعیف عمل کرده است.

معاون خدمات شهری شهردار خرم آباد نیز در زمینه انعقاد قرار داد با مطب ها برای جمع آوری و دفع زباله به خبرنگار مهر گفت: از کل قراردادهایی که ما با مطب ها منعقد کرده ایم حتی 20 درصد هزینه آن هم تحقق پیدا نکرده است.

محمد شریفی ادامه داد: ما حاضریم تخفیف هم بدهیم تا نظام پزشکی نسبت به وصول مطالبات شهرداری در این زمینه اقدام کند ولی این امر نیز محقق نشده است.

بررسی موضوع زباله های بیمارستانی در کارگروه پسماند استان

معاون امور عمرانی استانداری لرستان و رئیس کارگروه مدیریت پسماند استان نیز با انتقاد از وضعیت زباله های بیمارستانی در لرستان گفت: متولیان امر نباید با این بی خیالی با موضوع برخورد کنند چرا که این امر از اهمیت زیادی برخوردار است.

حمید خورشیدوند تصریح کرد: توقع ما این است که در جلساتی با شرکت های خصوصی موضوع بی خطر سازی، جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی ساماندهی شود.

وی با تاکید بر اینکه زباله های بیمارستانی جامعه را دچار خطر می کنند یادآور شد: ما انتظار داریم پزشکان به عنوان یکی از اقشار فرهیخته جامعه با این موضوع برخورد جدی تری داشته باشند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر حساسیت جدی تر شهرداری ها گفت: باید فعالیت بیشتری برای ساماندهی زباله های بیمارستانی در استان صورت گیرد.

رئیس کارگروه مدیریت پسماند استان لرستان با تاکید بر پیگیری های این کارگروه برای تعیین تکلیف زباله های بیمارستانی، یادآور شد: در جلسه آینده کارگروه پسماند دستگاههای متولی امر در این رابطه گزارش کار ارائه خواهند کرد.