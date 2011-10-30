شاخص بورس تهران درصدر فدراسیون WFE قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص بورس اوراق بهادار تهران که بازدهی سرمایه گذاران را نشان می دهد درطول یک سال گذشته (سپتامبر سال 2010 تا 2011 میلادی) با رشدی معادل 43.5 درصدی همچنان درمکان نخست ایستاده است.

افزایش بحران بدهی های منطقه یورو، افت قیمت فلزات رنگین، تشدید مشکلات اقتصادی و کاهش فرصت های شغلی در آمریکا در ماه گذشته میلادی باعث شد تا بورس های مختلف جهان با افت شدیدی روبرو شوند.



آمارها نشان می دهد، شاخص بورس های لیما پرو و بوینس آیرس آرژانتین که در ماه های گذشته با رشد شاخص خود در تعقیب بورس تهران بودند، ماه گذشته میلادی با کاهش فراوان مواجه شدند.



بورس لیما با 11 درصد کاهش شاخص در ماه گذشته روبرو شد تا رشد آن در طول یک سال اخیر به دو درصد برسد.



بورس بوینس آیرس نیز ماه گذشته 16 درصد کاهش شاخص را تجربه کرد تا این بورس به جمع بورس های منفی جهان در طول یک سال گذشته ملحق شود.

ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران در طول 9 ماه نخست سال 2011 میلادی با رشدی معادل 38.2 درصدی درمکان دوم برترین بورس های جهان قرار گرفت.

در رتبه بندی برترین بورس های جهان از نظر ارزش جاری، بورس ایرلند با 46 درصد در صدر ایستاده است و بورس های فیلیپین و موریس به ترتیب با 17 و 10 درصد در رتبه های سوم و چهارم جای گرفتند.

