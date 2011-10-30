نخبگان یزدی هدیه ازدواج دریافت می کنند

حبیب زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهدای هدیه ازدواج ویژه نخبگان با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و کمک به زوج های جوان به ویژه نخبگان جوان انجام خواهد شد و بر این اساس در این مرحله به مزدوجین سال 1390 هدیه ای از سوی بنیاد ملی نخبگان اهدا می شود.

وی بیان داشت: واجدان شرایطی که در سال جاری ازدواج کرده اند و دارای عقدنامه معتبر هستند، باید نسبت به تکمیل برگ ثبت نام در پورتال حداکثر تا تاریخ 29 اسفندماه سال جاری اقدام کنند.

زارع یادآور شد: ارائه اصل و تصویر مدارک شامل عقدنامه، شناسنامه و کارت ملی بعد از ثبت نام و تایید شورای نخبگان به منظوردرج در سوابق الزامی است و واجدان شرایط می توانند پس از دریافت پیامک بنیاد نخبگان نسبت به ارائه مدارک ازدواج خود به بنیاد نخبگان استان اقدام کنند.

وی تاکید کرد: از آنجا که این هدیه فقط به نخبگان و استعدادهای برتر مورد حمایت بنیاد نخبگان که از تسهیلات بنیاد نخبگان استفاده و پویایی خود راحفظ کرده اند تعلق می گیرد، افراد فاقد شرایط لازم از ثبت نام در این پورتال خودداری کنند.