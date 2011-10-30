اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب درباره سوریه/ هشدار به مقامات دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیل العربی در گفتگو با روزنامه الشروق چاپ مصر در سخنانی بدون در نظر گرفتن واقعیت های سوریه اعلام کرد: سوریه به خواسته اتحادیه عرب مبنی بر توقف درگیری و خشونت در این کشور، آزادی زندانیان سیاسی و اصلاحات سیاسی واقعی پایبند نبوده است.

وی در سخنانی تحریک آمیز تهدید کرد که مهلت سوریه برای تحقق خواسته های اتحادیه عرب فردا به پایان می رسد.

کمیته وزارتی عربی قرار است ظرف امروز و فردا با مقامات سوریه درباره بحران این کشور گفتگو کند.

کمیته وزارتی متشکل از دبیرکل اتحادیه عرب، "یوسف بن علوی" وزیر خارجه عمان، "مراد مدلسی" وزیر خارجه الجزایر، "علی احمد کرتی" وزیر خارجه سودان، "محمد کامل عمرو" وزیر خارجه مصر و "احمد بن حلی" معاون دبیر کل اتحادیه عرب است.

وی درباره خواسته مخالفان سوریه از جامعه جهانی مبنی بر ایجاد منطقه ممنوعه پرواز گفت: اوضاع سوریه با لیبی تفاوت دارد. اتحادیه عرب خواسته های مخالفان سوریه را شنیده است و آنها را با اعضای کمیته وزارتی عربی در میان گذاشته است و این کمیته اقدامات مناسب برای برخورد با سوریه را تعیین خواهد کرد.

عربی در پایان گفت: نمی توانم آینده سوریه را پیش بینی کنم و تردید دارم سفرهای جدیدی به دمشق داشته باشم.