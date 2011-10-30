تصمیمات جدید سیستم بانکی برای توسعه کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی با تشریح نتایج جلسه ویژه شبکه بانکی درکرمانشاه که بلافاصله پس از سفرمقام معظم رهبری و هیئت دولت به این استان با حضور کلیه مدیران عامل و هیئت مدیره بانکهای دولتی تشکیل شد، اظهارداشت: استان کرمانشاه به علت درگیربودن در هشت سال دفاع مقدس نتوانست به نسبت سایر استانها از امکانات و اعتبارات ملی برخوردارشود و امروز لازم است رسیدگی بیشتری به وضعیت آن استان صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی اعضای موثر شبکه بانکی کشور را بسیج کرد تا در نشستی با تولیدکنندگان و صنعتگران کرمانشاه، به مشکلات بانکی آنان رسیدگی شود و پس از جلسه ای طولانی، تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

وی گفت: براین اساس مقررشد علاوه بر اعتبارات و مصوبات سفر مقام معظم رهبری و دولت، بانک مرکزی 7 هزار میلیارد ریال و 5 میلیارد دلار اعتبار جدید به کرمانشاه تخصیص دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: از 7 هزار میلیارد ریال اعتبارات ریالی،2 هزار میلیارد ریال برای سرمایه درگردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت تا این واحدها به ظرفیت کامل تولید رسیده و درنهایت، اشتغال سریعتری در کرمانشاه ایجاد شود. تخصیص اعتبارات سرمایه در گردش باعث می شود با هر 10 میلیون تومان یک شغل پایدار ایجاد شده و تولید افزایش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین 2 هزار میلیارد ریال دیگر برای تکمیل طرح های نیمه تمام کرمانشاه با اولویت طرح هایی که زمان کمتری برای بهره برداری نیاز دارند، تخصیص یافت.

بهمنی ادامه داد: 3 هزار میلیارد ریال باقیمانده نیز به راه اندازی طرح های جدید با محوریت صنایع بزرگ پرداخت می شود زیرا اعتقاد داریم تولیدات صنایع کوچک می تواند به مصرف صنایع بزرگ برسد، کرمانشاه علی رغم برخورداری از صنایع کوچک فاقد صنایع بزرگ است و این زنجیره تولیدی - صنعتی باید تکمیل شود.

وی اظهارداشت: در بخش اعتبارات ارزی مقررشد 5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به کرمانشاه تخصیص یابد. علاوه براین 200 میلیارد ریال و30 میلیون دلار نیز از طریق بانک توسعه صادرات برای نیازهای صادراتی کرمانشاه تخصیص یافت.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای عملیاتی شدن سریع این مصوبات مقررشد استاندار محترم کرمانشاه نیازهای دقیق واحدهای تولیدی و بانکهای عامل آن را برآورد و اعلام کند تا بانک مرکزی به فوریت منابع را به بانکها تخصیص دهد. همچنین اینجانب 3 ماه دیگر مجددا به کرمانشاه خواهم رفت تا نتیجه عملکرد بانکها در اجرای این مصوبات را بررسی کنم.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین برای روان سازی پرداخت تسهیلات و همکاری بیشتر بانکهای عامل برای تقسیط و امهال بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی کرمانشاه تصمیمات موثری اتخاذ شد.