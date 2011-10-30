محاکمه باند بزرگ سرقت در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محیط گفت: رسیدگی به پرونده این باند سه نفره سارق موتور سیکلت، احشام و منزل که تاکنون به بیش از 50 فقره سرقت اعتراف کرده اند در دستور کار قرارگرفت.

محیط بیان داشت: این باند تا کنون به سرقت 100 راس گوسفند اعتراف کرده و از آنان تعدادی اقلام مسروقه نیز کشف و تحویل مالباختگان شده است.

این مقام قضائی همچنین از دستگیری سارق منازل ویلایی اطراف کرمان خبرداد و گفت: این سارق با شناسائی خانه ها و ویلاهای خالی از سکنه اطراف شهر کرمان به سرقت آنها اقدام می کرد که شناسائی و دستگیر شده است.

وی با اشاره به دستگیری دو سارق آرایشگاههای زنانه گفت: این دو خانم سارق با ورود به آرایشگاههای زنانه در فرصت مقتضی از کیف صاحب آرایشگاه یا سایر مشتریان که روی صندلی ها و مبلها رها شده بود سرقت می کردند.

محیط اظهار داشت: این دو سارق در حین سرقت مشابه در یک آرایشگاه دیگر توسط یکی از مالباختگان شناسائی و هر دو دستگیر می شوند که پرونده مفتوح و بررسی های بیشتر در این زمینه ادامه دارد.