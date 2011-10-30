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۸ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۴

شیوع دیابت در ایران بین 10 تا 20 درصد است

شیوع دیابت در ایران بین 10 تا 20 درصد است

رئیس کنگره بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم اظهارداشت: شیوع چاقی و اضافه وزن در افراد بالای 20 سال کشور بین 50 تا 70 درصد و شیوع دیابت بین 10 تا 20 درصد است. به این ترتیب حدود 4 میلیون نفر از جمعیت ایران دچار دیابت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریدون عزیزی گفت: شایعترین بیماریهای غدد ،دیابت و چاقی است که به عنوان اپیدمی در قرن 21 معرفی شده اند. این بیماریها به دلیل ایجاد عوارض شدید در بسیاری از اعضای بدن از جمله قلب، کلیه و چشم حائز اهمیت است و مراقبت از آنها یکی ازمسایل عمده بهداشتی درمانی کشور است.

وی عنوان کرد: هر دو بیماری دیابت و چاقی در شهرها بیشتر از روستاها و در کلانشهرها بیشتر از شهرهای کوچک بیشتر است. لذا شیوع این بیماری در تهران بیشتر ازسایر نقاط کشورهاست است و بعضی ازاستانها به دلیل  عوامل ارثی یا عادات غذایی شیوع دیابت به مقدار زیاد گزارش شده است.

رئیس کنگره بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم در ادامه گفت: به علاوه این موارد بیماری‌های تیروئید نیز از امراض شایع کشور ما هستند و خوشبختانه با برنامه ریزی صحیح در جهت جهت تولید و توزیع نمک ید داردر 20 سال گذشته گواترهای ناشی از کمبد کمبود ید جلو گیری شده و تعداد اندکی از مبتلایان به گواتر ناشی از کمبود ید وجود دارد گزارش شده است.

عزیزی افزود: بیماریهای کم کاری و پرکاری تیروئید حدود 10 درصد از افراد را مبتلا می کند که برای آنها روش پیشگیری خاص وجود ندارد ولی درمانهای موثر و راهنماهای درمانی جدیدی در نظر گرفته شده است.

نهمین کنگره بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم 24 تا 27 آبان ماه جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
کد مطلب 1447000

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