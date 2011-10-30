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۸ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۸

نتایج یک مطالعه نشان می دهد؛

محیط شلوغ بخشهای کودکان مهمترین علت اشتباهات دارویی است

محیط شلوغ بخشهای کودکان مهمترین علت اشتباهات دارویی است

مطالعات پرستاران یک دانشکده پرستاری و مامایی در کشور نشان داد که محیط شلوغ و پر سر و صدای بخشهای کودکان مهمترین علت بروز اشتباهات دارویی است و باید نظام بهداشتی به این مسئله توجه بیشتری کند و تمهیداتی برای کاهش و برطرف کردن آن بیندیشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مینا حسین زاده، پروانه آغاجری و فریده نیکنام از کارشناسان ارشد دانشکده پرستاری مامایی مراغه در مطالعه خود که در نهمین همایش کشوری پرستاری کودکان ارائه شد، آورده اند: تجویز دارو از جنبه های حیاتی و بسیار با ارزش حرفه پرستاری است. از طرفی اشتباهات دارویی یکی از شایع ترین اشتباهات نظام بهداشتی است که نتایج مرگباری را به دنبال دارد.

در این مطالعه علل اشتباهات دارویی پرستاران شاغل در بخشهای کودکان با پرستاران سایر بخشها در شهر تبریز و مراغه بررسی شد.

200 پرستار داوطلب در بیمارستان کودکان الزهرا و امام رضا شهر تبریز و امیرالمومنین و شهیدبهشتی شهرستان مراغه در 3 شیفت صبح، عصر و شب پرشسنامه ها را تکمیل کردند که با بررسی نتایج پرشسنامه مهمترین علت بروز اشتباهات دارویی در بخشهای کودکان سر و صدای زیاد این بخشها شناخته شد. 

کد مطلب 1447005

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