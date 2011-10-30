استفاده از "آی- فن" و "آی- پد" در زمین فوتبال ممنوع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای Fifa Task Force Football 2014 در سوئیس متشکل از "فرانس بکنبایر"، "پله"، "دیمیتریو آلبریتنی" و "بابی چارلتون" در حضور "بلاتر"، رئیس فیفا پیشنهاد دادند که استفاده از تلفنهای همراه هوشمند و تبلتها در نیمکت و در جریان رقابتهای فوتبال ممنوع شود.

استفاده از دستگاههایی چون "آی- فن" و "آی- فن" می توانند در تصمیم گیریهای احتمالی داوری در دوره مسابقات اثر بگذارند. به طوریکه این دستگاهها قادرند از صحنه های مهم مسابقات فیلمبرداری کنند و این اجازه را بدهند که داور در خصوص آفسایدها و گلهای مشکوک تصمیم گیری دوباره کند.

این درحالی است که به نظر می رسد فیفا تمایلی به استفاده از این فناوریها ندارد. به طوریکه در گذشته نیز این سازمان بین المللی نظر منفی خود را درباره استفاده از بازبینی صحنه ها در حرکت آهسته در زمین فوتبال مخالفت کرده بود و اکنون قصد دارد که مانع استفاده از "آی- فن"، "آی- پد" و دستگاههای مشابه شود.

درحقیقت، درحال حاضر بسیاری از مربیان در دوره تمرینات از تبلتها برای مطالعه و بازبینی حرکات بازیکنان و الگوهای بازی استفاده می کنند.

مخالفت فیفا با فناوریهای پیشرفته در شرایطی انجام می شود که بسیاری از ورزشها به ویژه تنیس، راگبی و بسکتبال به منظور بهتر کردن داوری و بازبینی دقیقتر لحظات بازی با آغوش باز از این نوع فناوریها استقبال کرده اند.

دیمیتریو آلبرتینی در این خصوص اظهار داشت که قطارهای فیفا و دنیای "های- تک" از دو سکوی موازی هم حرکت می کنند و هرگز به یکدیگر نمی رسند.

این فوتبالیست سابق تیم ملی ایتالیا افزود: "آی- فن و آی- پد فناوریهای ویدیویی هستند که نمی توانند وارد دنیای فوتبال شوند. فیفا همیشه با این نوع دستگاهها مبارزه کرده است چون وسیله ای برای بازبینی آن چیزی هستند که در زمین رخ داده است. یک حرکت آهسته درست و واقعی می تواند روح مربیان و بازیکنان را در طول مسابقه به هیجان آورد."

براساس گزارش وایردنیوز، به طور خلاصه فیفا می خواهد که فوتبال بیرون از هر نوع منطق نوآورانه باقی بماند چراکه این ابزارها فوتبال را از حالت انسانی خارج کرده و آن را تحت کنترل ابزارهای انفورماتیکی قرار می دهد.