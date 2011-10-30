جشن ازدواج 104 فرزند شاهد و ایثارگر قمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن ازدواج 104 زوج از فرزندان شهید و ایثارگر قمی با عنوان پنجمین جشن پیوند جوانه‌های ایثار شامگاه شنبه با حضور مسئولان استان و خانواده‌های ایثارگر و شاهد استان برگزار شد.



در این مراسم به 21 زوج دارای شاخص‌های ویژه از جمله هر دو فرد فرزند شهید و یا جانباز بالای 70 درصد و همچنین به زوج‌های با مهریه 14 سکه بهار آزادی و کمتر هدایایی اهدا شد.



همچنین در این مراسم پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به مناسبت جشن ازدواج فرزندان شهدای قم توسط نماینده این مرجع تقلید، حجت الاسلام مفیدی قرائت شد.



در این پیام آمده است: قبل از هر چیز این جشن با شکوه را در این ایام فرخنده به همه شما عزیزان و دست اندرکاران و بانیان خیر تبریک می‌گویم.



جشنی که علاوه بر انجام یک سنت بزرگ اسلامی یعنی سنت ازدواج تکریمی از شهیدان والا مقام و خانواده آنها است.



در ادامه این پیام آمده است: به یقین ارواح مقدس آن شهدا به مضمون آیه شریفه قرآن، زنده هستند، برای بازماندگان خود پیام می‌دهند و از این جشن با شکوه بسیار مسرورند.



من از صمیم دل برای همه این زوج‌های عزیز سعادت، خوشبختی، سلامتی و آینده ای خوب و درخشان را از خداوند متعال مسئلت دارم و از بانیان این جلسه و دست اندرکاران بار دیگر تشکر می‌کنم.



شایان ذکر است جشن پیوند جوانه‌های ایثار در سال جاری طبق ابلاغیه ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران بصورت ملی در سراسر کشور ویژه فرزندان شاهد و ایثارگر برگزار می‌شود.



میثاق با شهدا، زیارت 104 زوج از حرم حضرت معصومه(س)، قرائت عقدنامه بصورت نمادین، سخنرانی حجت الاسلام کرمی رئیس دانشگاه پیام نور قم، هاشمی معاون فرهنگی استاندار قم، پور امینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم از جمله برنامه‌های پنجمین جشن پیوند جوانه‌های ایثار در قم بود.

