آغاز شیوه ژن درمانی جدید در انگلستان برای درمان نابینایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این درمان مهم و کارامد با هدف متوقف کردن فرایند اختلالات ژنتیکی که در زمان کودکی آغاز شده و به تدریج منجر به نابینایی می شود ارائه شده است. آغاز استفاده آزمایشی از این شیوه اولین تلاشها برای مبارزه با آثار بیماری "کرویدرمیا" است، اختلالی که منجر به از دست رفتن ژنهای سلولهای حساس به نور در پس کره چشم می شود.

محققان دانشگاه آکسفورد روز دوشنبه این شیوه را در بیمارستان چشم آکسفورد بر روی بیماری به نام "جاناتان ویات" انجام دادند. وی که اولین نفر از 12 بیماری است که این درمان را مورد استفاده قرار می دهد، از سن 19 سالگی دچار ضعف شدید بینایی شد و بعدها ناچار شد به دلیل ناتوانی در خواندن از شغل وکالت خود کناره گیری کند.

وی در سن 63 سالگی دید بسیار محدودی دارد اما این اختلال که بسیاری از انگلیسی ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد، معمولا در دهه 40 زندگی منجر به نابینایی کامل می شود. دانشمندان در تلاش برای حفظ آنچه از بینایی وی به جا مانده است میلیونها نسخه از ژنهای از دست رفته در سلولهای حساس به نور را که REP 1 نام دارند مستقیما به چشم چپ وی تزریق کرده و چشم راست را به عنوان معیار کنترل دست نخورده باقی گذاشتند.

نبود این ژنها در سلولهای حساس به نور پشت چشم منجر به مرگ تدریجی سلولها می شود و به این شکل بینایی بیمار در سن 10 سالگی از بین رفته و در سنین نوجوانی نوعی دید "تونلی" در چشم فرد به وجود می آید. با وارد کردن رونوشتی از این ژنها به درون ویروسهایی که برای حرکت به سوی سلولهای آسیب دیده برنامه ریزی شده هستند، دانشمندان امیدوارند بتوانند ژنهای از دست رفته را دوباره فعال کرده و از آسیبهای بعدی جلوگیری کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، دانشمندان در انتظارند تا طی یک یا دو سال آینده نتیجه این شیوه درمانی را مشاهده کنند. پزشکان امید دارند در صورت موفق بودن این شیوه که تاثیر آن می تواند در تمام طول عمر باقی بماند بتوانند از آن در درمان گروه وسیعی از بیماری های لاعلاج چشمی از قبیل فساد لکه ای چشم استفاده کنند.