به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله پس از پایان ماراتن کنکور و معرفی نفرات اول تا دهم این آزمون سراسری، آموزشگاهها و موسسات کنکور گردونه رقابت را از همدیگر می ربایند و هریک با بنرها بزرگتر، عکسهای بیشتر، تبلیغات خوش رنگ تر سعی دارند جلب توجه کنند.

موسسات کنکور سعی دارند به همه کسانی که عکسهای برترینهای کنکور را در کنار نام آنها می بینند القا کنند که این جوانان از خدمات بی شمار آموزشی آنها از کودکی تا جوانی! استفاده کرده اند و حال به اینجا رسیده اند.

بر اساس مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» مصوب جلسه 198 تاریخ 27 بهمن ماه سال 88 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابطی را برای تبلیغات محیطی اعلام کرده است.

تبلیغات محیطی شامل تابلوهای تبلیغاتی، بنرها، عرشه ‌پل‌ها، ایستگاهها و ناوگان حمل و نقل شهری مانند اتوبوس و مترو، فرودگاهها، تابلو سردرمغازه‌ها و اماکن تجاری و مانند آن است. بندهای شماره 1، 4 ، 0 و 11 بخش ب مربوط به ضوابط در این مصوبه به نکات جالب توجهی اشاره دارد.

در بند یک آمده است: در تبلیغات باید از ادعاهای کذب و گمراه ‌کننده و غیرقابل اثبات پرهیز گردد.

در بند چهار آمده است: تبلیغات ضمن آگاهی دادن نسبت به کالای مورد تبلیغ، نباید خدمات و یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد.

در بند نهم آمده است: تبلیغات بازرگانی در محیط‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و مذهبی و همچنین فضاهای مخصوص کودکان ممنوع می باشد.

در بند یازدهم آمده است: تبلیغات نباید بگونه‌ای باشد که موجب تضعیف خودباوری و اعتماد ملی و نیز تحقیر شخصیت مردمی شود که فاقد استطاعت برای خرید کالای مورد نظر هستند.

نکته قابل توجه این است که در تمام این موارد، تبلیغات موسسات کنکوری بیشتر این موارد را در بر می گیرد. در بند یازدهم آمده است که تبلیغ نباید موجب تضعیف خودباوری شود و این در حالی است که براستی اگر دانش آموزان مستعدی از خدمات آموزشی این موسسات استفاده نکند به میان نفرات برتر کنکور راهی ندارد؟

اما کنکوریها خودشان نظر دیگری دارند. امضای تعهدنامه از سوی برگزیدگان کنکور برای استفاده از عکس آنها در تبلیغات خیابانی و پخش مصاحبه در صدا و سیما روی دیگر داستان این بنرهای بزرگ در و دیوار شهر است.

نظرات نفرات برتر گروه ریاضی نشان می دهد که از میان این افراد، تنها نفر نهم جایزه ای معادل ریالی یک خودرو دریافت کرده و سایر افراد تنها جایزه ای معادل 300 هزار تومان دریافت کرده اند.

رتبه رشته نظر رتبه اول کنکور گروه ریاضی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برای من هم مانند سایر رتبه های برتر هدیه مینی لپ تاپ بود. هدیه موسسه ق مانند بقیه بود و موسسه گ هم هدیه خاصی نبود. درمورد عکس هم از من اجازه گرفتند. من 2 بار آزمون موسسه ق و 2 بار هم آزمون موسسه گ شرکت داشتم و بیشتر از این از این موسسات استفاده نکردم رتبه دوم کنکور گروه ریاضی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف از آزمون های موسسه ق استفاده کردم و نه موسسه دیگری و عکس هم با رضایت بوده است. هدیه موسسه ق یک مینی لپ تاپ بود رتبه سوم کنکور گروه ریاضی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف از آزمون های موسسه ق استفاده کردم عکس ام با رضایت خودم بود و رضایتنامه از من گرفتند و پس از آن مصاحبه تلویزیونی تهیه کردند. انتخاب هدیه هم به اختیار خودمان بود. یک تبلت و یک مینی لپ تاپ بود که می توانستیم به انتخاب خودمان آن را انتخاب کنیم رتبه چهارم کنکور گروه ریاضی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف از سوم دبیرستان کتابهای موسسه ق را می خواندم و 5 بار هم در آزمون های موسسه گ شرکت کردم. از ما تعهد گرفتند که از عکس ما استفاده کنند و جایزه هم یک مینی لپ تاب داده اند که 300 هزار تومان قیمت داشت رتبه پنجم کنکور گروه ریاضی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف نه از موسسه ق و نه از موسسه گ استفاده نکردم و خودم کتابها را خواندم عکس من را هم نزده اند رتبه ششم کنکور گروه ریاضی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف والدین این برگزیده می گویند از موسسه ق استفاده نکرده و تنها دو بار در آزمون شرکت کرده است و معتقدند که چاپ عکس فرزندان خیلی برای موسسه ق تبلیغ شده است و از جایزه مینی لپ تاپ هم چندان راضی نبودند رتبه هفتم کنکور گروه ریاضی - از آزمون های موسسه ق استفاده کردم و مدرسه نام من را داده بود و پس از آن از خودم اجازه نامه کتبی گرفتند

هدیه تقریباً 300 هزار تومان بود رتبه هشتم کنکور گروه ریاضی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف از آزمون های موسسه ق استفاده کردم. البته عکس را با اجازه چاپ کردند و هدیه را هم در یک جشن که همه رتبه های برتر را دعوت کرده بودند، به ما دادند رتبه نهم کنکور گروه ریاضی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف از آزمون های موسسه ق و همچنین یک موسسه کنکور در اصفهان استفاده می کردم و هر دو عکس من را با اجازه کتبی چاپ کردند اما موسسه اصفهانی به من گفتند اگر برای موسسه ق در تلویزیون مصاحبه کنم جایزه ام را نمی دهم که پس از مذاکره با مسئول موسسه ق قرار شد تنها عکس من چاپ شود و در مصاحبه های تلویزیونی نباشم. موسسه اصفهانی معادل ریالی یک خودرو جایزه داد رتبه دهم کنکور گروه ریاضی - والدین وی می گویند در سالن همایش های صدا و سیما به همه نفرات اول تا دهم کنکور یک مینی لپ تاپ دادند

نظرات افراد برتر گروه تجربی نیز اذعان دارد که نفر اول از سوی یک موسسه جایزه ای معادل یک خودرو دریافت کرده و سایر افراد هم جایزه ای به عنوان یک مینی لپ تاپ دریافت کرده اند که تنها 300 هزار تومان قیمت داشته است.

رتبه رشته نظر رتبه اول کنکور گروه تجربی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمون های موسسه ق و از کتابهای موسسه گ استفاده می کردم. موسسه ق برای تبلیغات بنرهای خیابانی اجازه گرفتند و هدیه این موسسه هم یک مینی لپ تاپ، یک کتاب هوشنگ مرادی بود و هدیه موسسه گ هم معادل ریالی یک خودرو 206 بود رتبه دوم کنکور گروه تجربی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمون های موسسه ق استفاده کرده بودم. البته هدیه آنچنانی نبود اما عکس و فیلم تبلیغاتی را هم در زمان جشن تهیه کردند رتبه چهارم کنکور گروه تجربی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عکس من را موسسه ق چاپ کرده است. در این موسسه موقع ثبت نام فرمی است که آن را امضا می کنیم. در این فرم آمده در صورت اینکه رتبه برتر شویم از عکس ما برای تبلیغ استفاده کنند و در نهایت هم در یک جشن یک مینی لپ تاپ هدیه دادند. اما یک موسسه دیگر در اصفهان تنها برای 4 روز در آن کلاس رفته ام و حالا از نام ام برای تبلیغ استفاده می کند رتبه ششم کنکور گروه تجربی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از موسسه ق استفاده می کردم و برای تبلیغ هم اجازه گرفتند اما غیر از انجا اجازه نگرفتند رتبه هفتم کنکور گروه تجربی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمون های موسسه ق استفاده می کردم و برای تبلیغ هم اجازه گرفتند، هدیه این موسسه هم یک مینی لپ تاپ بود. اما یک جا به من مشاوره داد و حالا از این موضوع برای تبلیغ خود استفاده می کند و از من اجازه هم نگرفت رتبه نهم کنکور گروه تجربی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران والدین می گویند عضو موسسه ق بوده و برای تبلیغ اجازه گرفتند و هدیه هم یک هدیه ناچیزی در حد یک مینی لپ تاپ بوده است

تبلیغات در ایران باید بر اساس قوانین مربوطه ارائه شود اما روند جاری نشان می دهد که تبلیغات کنکوری کمتر از قواعد و قوانین پیروی می کند و نکته اینجاست که بزرگ نمایی فعالیت موسسات آموزشی کنکور به حدی است که هر نوع شیوه تبلیغی را برای جذب دانش آموزان در موسسات خود بکار می گیرند. به عنوان مثال تمام تلاشهای یک کنکوری برتر را به دلیل شرکت در یک یا دو آزمون آن موسسه به نام موسسه ثبت می کنند. در حالی که در واقع این دانشجوی امروز و کنکوری دیروز به هیچ عنوان از کلاسها و مشاوره های این موسسه سود نبرده است و تنها با اتکا بر تلاشهای خودش موفق شده است.

بر اساس قانون سیاستها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور، مرکز آموزشی آزاد که در این مصوبه "آموزشگاه" یا "موسسه آموزشی" نامیده می‌شود مکانی است که به منظور تربیت و آموزش افراد علاقمند به افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارتهای فنی بی‌آنکه منجر به صدور مدرک رسمی تحصیلی رایج در کشور شود بر اساس شئون و هنجارهای اسلامی و با رعایت مقررات این مصوبه توسط افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس می‌شود.

اما این مصوبه با پرداخت هدیه، دریافت رضایت نامه کتبی از داوطلبان در زمان ثبت نام و تهیه مصاحبه از آنها پس از گرفتن هدیه، تاحد زیادی با روح تعلیم و تربیت منافات دارد.

نظر رئیس سازمان سنجش

دکتر محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگا مهر افزود: نظر شخصی من این است که این کار مانند زدن عکس یک قهرمان ورزشی روی آب معدنی یک شرکت است! عکس بزرگ قهرمان ورزشی را می اندازند و در کنارش هم عکس یک عکس بطری آب معدنی یک شرکت خاص را می اندازند. خوب این دو چه ربطی به هم دارند. آن قهرمان محبوب مردم است و این دو به هم ربطی ندارند. یعنی می خواهند بگویند آن قهرمان از آن آب معدنی خورده قهرمان شده است!

سرورالدین یادآور شد: موضوع عکس های تبلیغاتی برترین های کنکور هم دقیقاً مانند همین موضوع است چرا که منطقی نیست و خیلی وقتها هم به نادرستی اجازه می گیرند و هدیه می دهند و بچه ها نیز چندان متوجه این موضوع نیستند.

وی تاکید کرد: اگر این موضوع به نادرستی باشد که عوام فریبی و قابل پیگرد است اما اگر درست باشد موسسات می خواهند وانمود کنند که برترین های کنکور محصول ما هستند در حالی که یک فرد باید خودش بررسی کند که چگونه برای کنکور درس بخواند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: این مثال در مورد مدارس غیرانتفاعی هم صادق است، این مدارس در زمان ثبت نام می گویند که تنها دانش آموزان با معدل 19 به بالا می پذیرند و بعد هم می گویند ما تعداد بالایی در کنکور قبولی داده ایم، در حالیکه این مدرسه هنر نکرده است. بچه دانش آموز با معدل 19 به بالا اگر مدرسه هم نرود و سال دیگر در امتحان شرکت کند نمرات خوبی می آورد.

وی یادآور شد: البته آموزشگاهها بی تاثیر نیست اما فرد بسته به تلاش خود از آنها تاثیر می گیرد اما اینکه وانمود کنند که یک بچه ضعیت می رود آنجا و نابغه می شود، خیر این طور نیست و صرف آموزشگاه رفتن تضمین قبول شدن در رشته دلخواه نیست و تنها راه قبول شدن در دانشگاه هم نیست. پیش آمده که رتبه اولی یک دوره کنکور از یک روستا و یا شهری دور افتاده باشد.

سرورالدین اضافه کرد: یک آموزشگاه درست که افراد دلسوزی آنجا باشند و بچه ها را راهنمایی کند و معلومات آنها را بالا ببرند، یکی از پارامترهای مهم است اما اینکه بگوییم 99 درصد این طور است، خیر اینگونه نیست.

وی تاکید کرد: با اطمینان به دانش آموزان کنکوری می گویم که بیشتر بچه هایی که در رشته های خوب قبول می شوند خودشان تلاش کردند و کلاس کنکور نرفتند.

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گزارش: زهره بال