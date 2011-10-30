مرکز انتقال خون قصرشیرین به دلیل نبود پزشک تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امدادگران عضو جمعیت هلال احمر شهرستان قصرشیرین به منظور ترویج فرهنگ اهدای خون و نجات جان یک بیمار در بین دانش آموزان بسیجی، 80 واحد خون خود را اهدا کردند.

فرماندار قصرشیرین نیز با حضور در مرکز انتقال خون ضمن اهدای یک واحد خون گفت: این شهرستان مرزی به واسطه موقعیت خاص استراتژیک و داشتن مرز خسروی و تردد روزانه بیش از دو هزار و 500 زائر عتبات عالیات و فعالیت روزانه نزدیک به شش هزار نفر در بازارچه های خسروی و پرویزخان ضروری است، مسئولان نسبت به فعال کردن مرکز انتقال خون این شهر اقدام کنند.

حسین پروین در پایان افزود: مرکز انتقال خون شهرستان قصرشیرین یکی از مراکز مجهز استان کرمانشاه است که متاسفانه به دلیل نبود پزشک تعطیل شده است.

این مراسم با همکاری سازمان انتقال خون استان کرمانشاه و استقرار یک اکیپ سیار خونگیری در قصرشیرین برگزار شد.