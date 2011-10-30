حوزه باید پیشگام تهذیب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات قرآن و حدیث حوزه‌های علمیه که در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر برگزار شد گفت: باب قرائت صحیح قرآن به برکت انقلاب اسلامی در کشور باز شد و امروز بسیاری از افراد قرآن را به زیبایی و با قرائت صحیح می‌خوانند در حالی که در گذشته برخی خواص و هم توانایی این کار را نداشتند.



قرائت غلط قرآن زیبنده طلاب نیست



وی اظهار داشت: قرائت غلط قرآن زیبنده مدعیان ترویج معارف آل الله نیست و امروز که این توفیق در نظام اسلام جاری است همه باید شکرگزار باشیم و البته از قرائت هم عبور کرده و در آن متوقف نباشیم.



امام جمعه قم اضافه کرد: باید برای رسیدن به مراحل بعدی یعنی فهم و تدبر در قرآن و درنهایت عمل به آن تلاش کنیم تا جامعه به سمت سعادت رهنمون شود.



وی بیان داشت: گام بعد از قرائت صحیح این است که ظرف وجود این معارف را برای ریزش باران معارف الهی پاک کنیم و خود را تهذیب نفس برای پذیرش این معارف آماده سازیم.



حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه دل بیمار نمی تواند ظرف معارف الهی باشد یادآور شد: کسانی که دل آلوده دارند به تعبیر قرآن کریم نه تنها از قرائت قرآن سودی نمی برند بلکه بر خسارت آنان افزوده هم می شود.



وی ادامه داد: حوزه در زمینه تهذیب پیشگام بوده و باید هم باشد و معاونتی را هم در این زمینه ایجاد کرده است و اگر پیشگام نباشد نقص متوجه اوست.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) اضافه کرد: اگر بر روی قرائت قرآن سرمایه گذاری خوبی انجام شود که لازم است اما بر روی قلوب قرآنیان کار لازم را انجام ندهیم موجب خسران در قیامت و دنیا خواهد شد.



حجت الاسلام سعیدی در ادامه با بیان اینکه پیامبر(ص) که بالاترین گل عالم خلقت بودند به علت قدرنشناسی امت اسلامی دچار حاکمان جور شدند اما بعد از رهبری حکیمانه و الهی امام خمینی(ره) به علت قدردانی و شکرگزاری ملت ایران رهبری آیت الله خامنه‌ای نصیب مردم ایران شد و باید همه شکرگزار باشیم.



قدردانی از نعمت جوانان قرآنی



وی با قدردانی از نعمت جوانی بیان داشت: بیشتر پیروان پیامبر(ص) جوانان بودند و امروز هم جوانانی که ظرف قلوب آنان از معارف قرآنی پر است می توانند حامی نظام اسلامی باشند.



وی با بیان اینکه باید روی معارف و مفاهیم قرآنی کار کنیم تاکیدکرد: نباید شرایط به گونه ای باشد که یک داور غیر روحانی گزارش بدهد که شرکت کننده در مسابقات قرآن حوزه بر مفاهیم قرآن تسلط ندارد در این صورت مشخص خواهد شد که این فرد روی قرائت متوقف شده است.

