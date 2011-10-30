به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد انتشار خبر " بازار در قبضه لامپ‌های غیراستاندارد چینی" که در نشست خبری نایب رییس انجمن تولیدکنندگان لامپ روشنایی و صنایع وابسته مطرح شده بود، توضیحاتی را ارسال کرد. در توضیحات این وزارتخانه آمده است:

در حال حاضر در راستای تامین نیاز کشور به لامپ کم‌مصرف، واحدهای تولیدی با ظرفیت مناسب ایجاد شده است؛ به طوری که امکان تامین نیاز کشور به این کالا بر اساس استاندارد اجباری ایمنی ( ملی: 5917 و IEC: 60969) و عملکرد ( ملی: 5916 و IEC: 60986) در داخل کشور وجود دارد، آمار تولید ارایه شده کشور در 6 ماهه نخست سال جاری 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

همچنین جهت مقابله با ورود لامپ‌های بی‌کیفیت از مبادی غیررسمی راهکارهای ذیل در دست پیگیری است:

1- اجرای صحیح و کامل سیستم کد رهگیری کالا و نصب ایران کد

2- کنترل مبادی ورودی غیرقانونی

3- اجرای کامل مبحث ارزشگذاری کمی و کیفی کالاهای وارداتی

4- تعامل لازم با انجمن‌ها و تشکلهای صنعتی

5- پیشنهاد ایجاد گمرک تخصصی