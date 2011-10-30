به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنفرانس که به میزبانی کشور مالزی و در هتل ایستانای شهر کوالالامپور برگزار شد، دانشجویان و اساتید دانشگاه از ۲۱ کشور جهان حضور داشتند.

موضوع اصلی کنفرانس امسال «جابجایی‌ قدرت در جهان: اقتصاد، سیاست، فرهنگ، و رسانه‌ها» بود که پیرامون آن 60 مقاله علمی، در سه روز (۱۸ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱) ارائه شد.

وزرای آموزش عالی‌، اطلاعات، ارتباطات، و فرهنگ و وزیر علوم، فناوری و نوآوری مالزی به این کنفرانس پیام کتبی دادند.

در این کنفرانس پروفسور یحیی کمالی پور گزارش مبسوطی از تاریخچه و کارکرد کنفرانس ارائه داد. همچنین روحانی عبدالله معاون اول وزیر آموزش عالی‌ مالزی و محمد یوسف کاظم نایب رئیس دانشگاه آسیا پسیفیک که میزبانی کنفرانس را بر عهده داشت سخنانی ایراد کردند.

در این کنفرانس رئیس دانشگاه آزاد و رئیس انجمن آموزش روزنامه نگاری و ارتباطات نیز به عنوان سخنرا نان میهمان درباره مسائل آموزشی‌ و جهانی‌ شدن سخنرانی‌ کردند.

پروفسور کمالی‌پور در مدت حضور خود در مالزی و در پاسخ به دعوت دانشگاه «لیم کوک وینگ» کوالالامپور در این دانشگاه نیز سخنرانی کرد.

سخنرانی کمالی‌پور حول محور مزیت‌های انتشار دیجیتال در شبکه‌های جهانی و همچنینکاربردهای اینرنت در این زمینه بود که با استقبال فراوان شرکت‌کنندگان روبرو شد.

کنفرانس سالانه انجمن جهانی‌ ارتباطات در ۲۰۱۳ میلادی در کشور زامبیا برگزار خواهد شد.