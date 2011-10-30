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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

در مالزی/

کنفرانس انجمن جهانی ارتباطات با مدیریت پروفسور کمالی‌پور برگزار شد

کنفرانس انجمن جهانی ارتباطات با مدیریت پروفسور کمالی‌پور برگزار شد

پنجمین کنفرانس سالانه انجمن جهانی ارتباطات، به مدیریت پروفسور یحیی کمالی‌پور رئیس ایرانی دانشکده ارتباطات و هنرهای زیبای دانشگاه پوردو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنفرانس که به میزبانی کشور مالزی و در هتل ایستانای شهر کوالالامپور برگزار شد، دانشجویان و اساتید دانشگاه از ۲۱ کشور جهان حضور داشتند.

موضوع اصلی کنفرانس امسال «جابجایی‌ قدرت در جهان: اقتصاد، سیاست، فرهنگ، و رسانه‌ها» بود که پیرامون آن 60 مقاله علمی، در سه روز (۱۸ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱) ارائه شد.

وزرای آموزش عالی‌، اطلاعات، ارتباطات، و فرهنگ و وزیر علوم، فناوری و نوآوری مالزی به این کنفرانس پیام کتبی دادند. 

در این کنفرانس پروفسور یحیی کمالی پور گزارش مبسوطی از تاریخچه و کارکرد کنفرانس ارائه داد. همچنین روحانی عبدالله معاون اول وزیر آموزش عالی‌ مالزی و محمد یوسف کاظم نایب رئیس دانشگاه آسیا پسیفیک که میزبانی کنفرانس را بر عهده داشت سخنانی ایراد کردند. 

در این کنفرانس رئیس دانشگاه آزاد و رئیس انجمن آموزش روزنامه نگاری و ارتباطات نیز به عنوان سخنرا نان میهمان درباره مسائل آموزشی‌ و جهانی‌ شدن سخنرانی‌ کردند.

پروفسور کمالی‌پور در مدت حضور خود در مالزی و در پاسخ به دعوت دانشگاه «لیم کوک وینگ» کوالالامپور در این دانشگاه نیز سخنرانی کرد.

سخنرانی کمالی‌پور حول محور مزیت‌های انتشار دیجیتال در شبکه‌های جهانی و همچنینکاربردهای اینرنت در این زمینه بود که با استقبال فراوان شرکت‌کنندگان روبرو شد.

کنفرانس سالانه انجمن جهانی‌ ارتباطات در ۲۰۱۳ میلادی در کشور زامبیا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1447023

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