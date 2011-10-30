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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد: حذف آزمون مدرک معادل/ امکان ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل فراهم شد

رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد: حذف آزمون مدرک معادل/ امکان ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل فراهم شد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به حذف آزمون مدرک معادل برای دوره کارشناسی ارشد گفت: کلیه دارندگان مدرک معادل در همه مقاطع می توانند در آزمون های مقاطع بالاتر با همان مدرک معادل شرکت کنند و ادامه تحصیل دهند.

دکتر محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه جدید از این پس کلیه دارندگان مدرک معادل در همه مقاطع می توانند در آزمونهای مقاطع بالاتر همچون سایر داوطلبان شرکت کنند و دیگر نیازی به شرکت در آزمون مختص مدارک معادل ندارند.

سرورالدین اضافه کرد: پیش از این اطلاعیه ای از سوی سازمان سنجش برای دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی (PhD) ارائه شده بود که این افراد می توانند همانند سایر داوطلبان در آزمون شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن در مقطع بالاتر ادامه تحصیل دهند.

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: از این پس همه دارندگان مدرک معادل می توانند با این مدرک در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند و در واقع همچون دارندگان سایر مدارک تحصیلی در کنکور مقاطع مختلف شرکت کنند.

وی افزود: مدرک معادل آنها همچنان مدرک معادل محسوب می شود اما پس از قبولی در کنکور مقطع بالاتر و پس از فارغ التحصیلی، مدرکی که دریافت می کنند همچون سایر افراد خواهد بود.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور شرط شرکت در آزمون دکتری تخصصی برای دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد این است که دوره تحصیلی آنان با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده باشد و مدرک آنان مورد تایید وزارت علوم باشد.

دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد در صورتی که این شرط را دارا باشند می‌توانند با همان مدرک معادل در آزمون دکتری تخصصی (PhD) شرکت و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند.

کد مطلب 1447024

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