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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

دامغانی:

نمایشگاه توانمندیهای صادراتی در گلستان دایر می شود

نمایشگاه توانمندیهای صادراتی در گلستان دایر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی گرگان بر برگزاری باشکوه روز ملی صادرات و برپایی منظم نمایشگاه در استان تأکید کرد و گفت: نمایشگاه توانمندیهای صادراتی در استان تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی صبح یکشنبه در جلسه دبیرخانه دائمی ستاد بزرگداشت روز ملی صادرات افزود: نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان، امکان و فرصت کم نظیری است که واحدهای تولیدی و صنعتی استان، قابلیت های خود را به نمایش بگذارند و با بازرگانان داخلی و خارجی ارتباط برقرار کنند.

وی بر لزوم شرکت بیشتر واحدهای تولیدی در این نمایشگاه تاکید کرد.

دومین جلسه دبیرخانه دائمی ستاد برگزاری گرامیداشت روز ملی صادرات با هدف برنامه ریزی برای برگزاری مناسبتر این مراسم در محل اتاق بازرگانی گرگان برگزار شد. 

گفتنی است بزرگداشت روز ملی صادرات استان روز چهارشنبه 11 آبان ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه ها برگزار و همزمان نمایشگاه توانمندی های استان افتتاح می شود. 

کد مطلب 1447026

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