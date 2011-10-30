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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

محمود جبریل:

بازسازی لیبی نیازمند 480 میلیارد دلار سرمایه است

بازسازی لیبی نیازمند 480 میلیارد دلار سرمایه است

رئیس دفتر اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی از نیاز به زمان 20 ساله و هزینه 480 میلیارد دلاری برای بازسازی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمود جبریل" در گفتگو با روزنامه الدستور چاپ اردن اظهار داشت: بازسازی لیبی ماموریتی آسان نیست و تا حدی غیر ممکن به شمار می رود.

وی با بیان این مطلب افزود: برنامه بازسازی لیبی 20 سال به طول می انجامد و به 480 میلیارد دلار هزینه نیاز دارد و این یعنی اینکه به طور میانگین سالانه 24 میلیارد دلار باید در تمامی زمینه ها هزینه شود.

جبریل در بخش دیگر سخنان خود گفت: گسترش سلاح در لیبی نگران کننده است و باید جمع آوری شود. وی همچنین بر اهمیت اتحاد ملی و برقراری امنیت و ثبات در لیبی تاکید کرد.

کد مطلب 1447028

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