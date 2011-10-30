به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان بروجرد با دارا بودن هکتارها بافت تاریخی، بناهای منحصر به فرد و طبیعت بکر یکی از شهرستانهای استان لرستان است که قابلیت تبدیل شدن به یک قطب گردشگری در غرب ایران را داراست.

این در حالی است که موقعیت جغرافیایی این شهرستان، مسافر پذیر بودن آن و اینکه یکی از شهرهای دانشگاهی لرستان با ظرفیت بالای دانشجویان غیربومی محسوب می شود همه دست در دست هم داده تا ضرورت توجه بیشتر به معضلات اجتماعی در آن بیشتر احساس شود.

تکدی گری و آسیب های اجتماعی

تکدی گری به عنوان یکی از عواملی که می تواند آسیب های اجتماعی دیگری را در پی داشته باشد امروز در سطح این شهر تاریخی مطرح است که به نظر می رسد چاره اندیشی برای رفع این معضل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

عکس تزئینی است

از سوی دیگر تکدی گری فعلی مجرمانه است که در حاشیه آن علاوه بر امر تکدی گری، افراد متکدی می توانند به کارهای ناهنجار اجتماعی دست بزنند که عواقب وخیمی در جامعه بدنبال خواهد داشت.

متکدیانی که همه جا هستند

برای دیدن متکدیان در سطح شهر بروجرد نیازی به گشتن در یک محل خاص نیست بلکه برخی از گداها ممکن است هنگامی که داخل تاکسی نشسته اید کنار دست شما نشسته باشند و تا زمانی که پیاده می شوید با عجز و لابه اعصابتان را به هم بریزند.

این در حالیست که با وجود برگزاری جلسات متعدد در خصوص جمع آوری متکدیان و قول مساعد همه دستگاه های ذیربط متاسفانه هنوز شاهد حضور انبوه و گاهی گروهی این قشر در سطح شهر بروجرد، ورودی های شهر، پایانه های مسافربری، میادین و.. هستیم.

با این تفاسیر تکدی گری همواره از سوی مردم بروجرد به عنوان معضلی جدی مورد انتقاد بوده است که در این راستا رسانه ها و به ویژه خبرگزاری مهر نسبت به انعکاس گلایه های مردمی اقدام کرد.

طرح های نافرجام یا بی توجهی مسئولان؟!

نتیجه پیگیری های خبرگزاری مهر منجر به اجرای "طرح ضربتی جمع آوری متکدیان" در شهر بروجرد شد که متاسفانه این طرح نیز نافرجام باقی ماند تا این معضل پس از رفع مقطعی دوباره آرامش شهر بروجرد را بر هم بزند.

وضعیت کنونی شهر بروجرد با وجود اجرای طرح های مختلف جمع آوری متکدیان نشان می دهد که تصمیم گیریها و کارهای صورت گرفته در این زمینه یا واقعا کارشناسی شده نبوده یا دستگاههای ذیربط در اجرای طرح ها و ساماندهی متکدیان کوتاهی کرده اند.

مطابق مصوبات جلسات گذشته ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان بروجرد قرار شد متکدیان که چهره شهر را با وجود خود مکدر کرده اند به صورت ضربتی از سطح شهر جمع آوری شوند ولی همچنان مردم شاهد تکثیر و روند رو به رشد تعداد متکدیان در سطح شهر هستند.

هجوم متکدیان به مسافران در پایانه های شهر

در برخی موارد مشاهده می شود که در میادین اصلی و ورودی های شهر بروجرد وجود متکدیان و هجوم آنها به طرف خودروهای در حال حرکت و مسافران گذری پیامدهای نامطلوبی به بار آورده است که در مجموع این وضعیت در شان مردم و شهر بروجرد نیست.

این در حالیست که کوتاهی مسئولان در ساماندهی روند کنونی متکدیان تنها به عنوان یک معضل اجتماعی شهر بروجرد را تحت تاثیر قرار نداده بلکه موجب احساس عدم امنیت در میان مردم نیز شده است.

آنچه مسلم است این است که کوتاهی در زمینه جمع آوری و ساماندهی متکدیان می تواند مشکلات عدیده ای چون عدم احساس امنیت از سوی شهروندان، شیوع جرایم گوناگون و سوء استفاده های مختلف از افراد متکدی به عنوان عامل توزیع مواد مخدر در جامعه را به دنبال داشته باشد.

فرهنگ سازی مبحث مغفول مانده

این در حالیست که علاوه بر معضلات اجتماعی ناشی از حضور متکدیان در شهر، ترویج فرهنگ غلط گداپروری در میان آحاد مردم متولیان امر را با چالش روبرو کرده است به طوریکه انتشار خبر درآمدهای هنگفت متکدیان با سوء استفاده از احساسات مردم خود نشان دهنده واقعیات نه چندان مطلوبی در این بخش است که با این اوصاف می طلبد که مسئولان با یک برنامه ریزی مدون و کارشناسی شده این مشکلات را به حداقل برسانند.

علی رغم تمامی تبلیغات و اطلاع رسانی که در مورد عدم کمک به متکدیان و ریشه کن شدن این فرهنگ نادرست صورت می گیرد اما هرروز در سطح خیابانها، پیاده روها و مناطق شلوغ و پرتردد شهر شاهد کمک های مردم به متکدیان هستیم که این امر به نظر می رسد ناشی از عدم آگاهی و نداشتن شناخت کافی از عواقب نامطلوب و جبران ناپذیر این رویه است که باید در این زمینه فرهنگ سازی جدی صورت گیرد.

مسئولان: بروجرد تعداد انگشت شماری متکدی دارد!

به هر روی امروز بروجرد با معضلی به نام تکدی گری و رشد تکثیری متکدیان مواجه است که با توجه به برنامه های اجرا شده همچنان این روند کنترل نشده است. این در حالیست که حتی مسئولان بروجرد با حذف صورت مسئله معتقدند که این شهرستان تنها با تعداد انگشت شماری متکدی روبرو است.

با این اوصاف نخستین سوالی که ذهن مردم را درگیر کرده این است که چرا همین تعداد انگشت شمار ساماندهی نمی شود و طرح های متعدد در این زمینه هنوز راه به جایی نبرده است.

به هر روی به نظر می رسد مسئولان و متولیان امر باید در گام نخست با قبول معضل تکدی گری در شهر بروجرد زمینه اجرای طرح های کارشناسی شده را در این بخش فراهم کنند تا هر چه سریعتر این مشکل که آرامش بروجرد را تحت تاثیر قرار داده است رفع شود.

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کلثوم دلیران