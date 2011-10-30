اول ذی الحجه آغاز یک زندگی مقدس/ ازدواج آسان نیاز جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین پیامبر نور، زلالترین عصاره وحی را در جشن پیوند دخترش با آسمانی ترین مرد، می ریزد فرشتگان، بال در بال هم، زیباترین سرور خاک را جشن می گیرند و بزرگ ترین شادمانی زمین را پای می کوبند.

اینک، دست مقدس فاطمه علیه السلام ، در دست بی کران علی، حلاوت هلهله فرشتگان را لمس می کند و شور کبریایی افلاکیان را برمی انگیزد.

این سپردن دست عروسی به تکیه گاهی یک مرد نیست؛ این سپردن انسان است به حریم بی انتهای عصمت. این پیامبر صلی الله علیه و آله نیست که دخترش را به علی علیه السلام می سپارد؛ این خداست که اختیار و اعتبار بشر را به علی و زهرا علیهاالسلام وامی نهد.

ازدواجی ساده اما با برکت....

ازدواج علی و فاطمه گرچه ساده ترین ازدواج دنیا بود اما همراهی آن با عصمت و معنویت آنرا تا همیشه ابد الگوی مسلمانان کرد.

ازدواجی از جنس خدا....به پاکی زهرا.... و به استواری گامهایی که علی در راه صیانت از دین و راه خدا برمی داشت.

ازدواج علی و فاطمه تنها یک پیوند زناشویی نبود بلکه یک پیوند الهی بود، ازدواجی که صبر، ایثار، بخشندگی و همدلی اصولش شدند تا زهرا در تمام مدت زندگی گله ای از کمی و کاستی های زندگی به لب نیاورد......

آب مهریه بزرگترین بانوی جهان اسلام

زهرا دردانه دختر رسول اکرم بود و همه بر این باور بودند که مهریه زهرا به عنوان دختر خلیفه مسلمین باید مهریه سنگینی داشته باشد اما زمانی که مهریه زهرا نقل محافل و مجالس شد همه دیدند که رسول خدا چه آبرویی به آب بخشید و آنرا مهریه میوه دلش کرد.

سادگی در ازدواج جوانان گمشده است

زندگی در شهرهای هزار رنگ همه ابعاد زندگی اجتماعی افراد را دستخوش تغییراتی کرده که ازدواج جوانان نیز در این امر بی نصیب نمانده است.

توجه به ظواهر به جای بطن امور از جمله مسائلی است که امروز جوانان را در ازدواج دچار مشکلات دست و پا گیر بسیاری کرده است.

مهریه های بالا، توقعات بالای خانواده های زوجین، جشن های عروسی باشکوه و ... از جمله این مشکلات است.

علی امیری جوان 33 ساله و مجرد اراکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت عدم ازدواجش تا کنون چنین می گوید؛ توقعات بسیار بالاست، خانواده یک دختر خانم در ابتدای ازدواج از یک پسر که تا سن 27 سالگی مشغول تحصیل و سربازی بوده هم یک شغل مناسب، هم خانه و ماشین درخواست می کنند تقاضایی که واقعا از عهده یک جوانی که پشتوانه ای ندارد تامین این توقعات بسیار مشکل است.

وی معتقد است؛ سخت گیری خانواده ها سطح توقعات جوانان را هم بالا برده و این مسئله هیچ به دنبال ندارد مگر کاهش تقاضای ازدواج را امری که مسلما به صلاح جامعه نیست.

از زینب توسلی دانشجوی سال آخر رشته معماری در باره مهریه دختران پرسیدیم و او چنین گفت: مهریه پشتوانه دختر است اما ضامن خوشبختی او نیست.

وی معتقد است اگر جوانان مفهوم ازدواج را به درستی درک کرده و بدانند ازدواج یعتی چه خیلی از مشکلات خود به خود حل می شود.

توسلی گفت: اشتباه جوانان ما این است که فکر می کنند ازدواج همان شب زیبای عروسی است و دیگر هیچ برای همین با صرف هزینه های هنگفت در یک شب هزینه های سنگینی را در زندگی آتی پیش روی خود قرار داده و همین مسئله موجب اختلافات زیادی در زندگی می شود.

سجاد علی آبادی جوان 26 ساله دیگر اراکی هم گفت: جای آموزشهای مهارت زندگی برای جوانان در شرف ازدواج ما خیلی خالی است، اگر هم اقدامی در این رابطه صورت گرفته یا خیلی محدود است یا تبلیغ درستی برای بهره مندی همه جوانان صورت نگرفته است.

این جوان اراکی معتقد است، سادگی در زندگی جوانان ما گم است و علت اصلی این مهم بزرگترهایی هستند که با توقعات بی جای خود به این مشکل دامن زده اند.

وی افزود: بزرگترها متاسفانه برای تحقق آرزوهای بی جای خود و فخر فروشی در برابر دوست و فامیل سنگ و بزرگی را پیش پای زوجین قرار می دهند .

فاطمه خسروی معلم بازنشسته ای که در گفتگو با خبرنگار مهر عدم ترویج فرهنگ ازدواج آسان را برای خانواده ها از حلقه های مفقوده در حوزه ازدواج جوانان عنوان کرده و معتقد است، ترویج ازدواج آسان در بین جوانان باید در بین خانواده ها صورت بگیرد امر مهمی که متاسفانه کاری تا کنون در این باره صورت نگرفته است.

اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان ضروریست

عضو پژوهشگاه علمی فرهنگ و اندیشه اسلامی در اراک گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان که با هدف ساماندهی به امور جوانان سالهای گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید متاسفانه در پیچ و خم بروکراسی اداری همچنان در نگارش لایحه است.

حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا افزود: عدم اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان در کشور گویای آن است که مسئله ازدواج جوانان هنوز به یک دغدغه برای مسئولین تبدیل نشده است.

عضو پژوهشگاه علمی فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به نقش محوری خانواده در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه گفت: باید با ایجاد شرایط ازدواج آسان برای جوانان از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه کاست.

هدایت نیا افزود: تشکیل خانواده براساس معیارهای صحیح، تحکیم خانواده از طریق تنظیم روابط خانوادگی و تطهیر جامعه از محرک های جنسی و عاطفی 3 راهبرد اساسی ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه است.

ازدواج آسان گره گشای مشکلات اجتماعی کشور است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: ازدواج آسان گره گشای مشکلات اجتماعی کشور است.

اشرف جواهری افزود: دستگاههای فرهنگی باید باترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه بستر حل مشکلات اجتماعی را فراهم کنند.

وی بالا رفتن سن ازدواج را مشکل بزرگ پیش روی کشور عنوان کرد و گفت: باید با آسان کردن شرایط ازدواج جوانان و ترویج فرهنگ این سنت حسنه در بین نسل جوان ازمعضلات اجتماعی کاست.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استاندار مرکزی سلامت روانی افراد را اولین دستاورد ازدواج آسان در جامعه برشمرد و افزود: زوجهای جوان موفق که پایه های زندگی زناشویی خود را بر پایه ازدواج آسان شکل داده اند باید به عنوان یک الگو به جوانان معرفی شوند