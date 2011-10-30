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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

اختصاصی مهر/

فهرست اسامی کالاهای مشمول دریافت اجباری کدرهگیری اعلام شد

فهرست اسامی کالاهای مشمول دریافت اجباری کدرهگیری اعلام شد

خبرگزاری مهر اسامی کالاهای مشمول دریافت اجباری کد رهگیری (طرح شبنم) از اول مهرماه سال جاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت سیستم مدیریت ثبت سفارش واردات به تازگی اسامی کالاهای وارداتی که از ابتدای مهرماه سال جاری باید با کد رهگیری طرح شبنم و الصاق آن، از گمرکات ترخیص و وارد شوند را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، لوازم خانگی  اعم گوشی تلفن‌همراه، موتور یخچال، کولرگازی، انواع تلویزیون‌های ال.ای. دی و ال. سی. دی، مایکروفر، دوربین، اطو، آبمیوه‌گیری، سه‌کاره یا پنج‌کاره، جاروبرقی و انواع لوازم صوتی در زمره گروه الف مشمول دریافت این کد قرار می‌گیرند.

همچنین در گروه "ب" نیز، رایانه و ملحقات اعم از لپ‌تاپ، مانیتور، جوهر و تونر چاپگر و در گروه "ج" نیز، تجهیزات پزشکی  شامل دستگاه سنجش فشارخون، دستگاه گلومومتریا سنجش قندخون، نوار دستگاه سنجش قندخون، دستکش جراحی، ایمپلنت قرار می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، لوازم آرایشی و بهداشتی شامل انواع عطر و ادکلن، خوشبوکننده یا اسپری ورنگ مو و نیز، مکمل‌های دارویی و غذایی قرار دارند.

کد مطلب 1447045

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